РФ вдарила "шахедами" по Запоріжжю: під завалами опинились люди, що відомо (фото, відео)
Надвечір 6 травня російські окупаційні війська завдали удару "шахедами" по Запоріжжю, внаслідок чого сталося руйнування будівель, а під завалами опинились мирні мешканці.
Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
"Росіяни нанесли по Запоріжжю щонайменше 13 ударів. Є пошкодження у різних районах міста. Сталося й кілька займань. Зруйнований приватний будинок", — написав Федоров.
Він підкреслив, що під завалами можуть перебувати люди.
"Троє людей дістали поранень внаслідок атаки росіян на Запоріжжя. Попередньо, одна людина перебуває під завалами зруйнованого ворожим ударом будинку", — зазначив Федоров.
Згодом голова Запорізької ОВА уточнив, що внаслідок російської атаки постраждали щонайменше чотири особи та оприлюднив фото наслідків ворожого удару по Запоріжжю.
Крім того, у деяких районах міста фіксуються перебої з електропостачанням.
Нагадаємо, у ніч з 5 на 6 травня ЗС РФ завдали масованого удару "шахедами" по Харкову.
У ніч з 3 на 4 травня ЗС РФ атакували Київ ударними дронами типу "шахед", уламки яких впали у спальних районах міста.