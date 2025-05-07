РФ вдарила "шахедами" по Запоріжжю: під завалами опинились люди, що відомо (фото, відео)

Надвечір 6 травня російські окупаційні війська завдали удару "шахедами" по Запоріжжю, внаслідок чого сталося руйнування будівель, а під завалами опинились мирні мешканці.

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Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Росіяни нанесли по Запоріжжю щонайменше 13 ударів. Є пошкодження у різних районах міста. Сталося й кілька займань. Зруйнований приватний будинок", — написав Федоров.

Він підкреслив, що під завалами можуть перебувати люди.

"Троє людей дістали поранень внаслідок атаки росіян на Запоріжжя. Попередньо, одна людина перебуває під завалами зруйнованого ворожим ударом будинку", — зазначив Федоров.

Згодом голова Запорізької ОВА уточнив, що внаслідок російської атаки постраждали щонайменше чотири особи та оприлюднив фото наслідків ворожого удару по Запоріжжю.

Наслідки атаки "шахедами" по Запоріжжю Наслідки атаки "шахедами" по Запоріжжю Фото: Іван Федоров Наслідки атаки "шахедами" по Запоріжжю Наслідки атаки "шахедами" по Запоріжжю

Крім того, у деяких районах міста фіксуються перебої з електропостачанням.

Нагадаємо, у ніч з 5 на 6 травня ЗС РФ завдали масованого удару "шахедами" по Харкову.

У ніч з 3 на 4 травня ЗС РФ атакували Київ ударними дронами типу "шахед", уламки яких впали у спальних районах міста.