РФ ударила "шахедами" по Запорожью: под завалами оказались люди, что известно (фото, видео)

К вечеру 6 мая российские оккупационные войска нанесли удар "шахедами" по Запорожью, в результате чего произошло разрушение зданий, а под завалами оказались мирные жители.

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Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Россияне нанесли по Запорожью не менее 13 ударов. Есть повреждения в разных районах города. Произошло и несколько возгораний. Разрушен частный дом", — написал Федоров.

Он подчеркнул, что под завалами могут находиться люди.

"Три человека получили ранения в результате атаки россиян на Запорожье. Предварительно, один человек находится под завалами разрушенного вражеским ударом дома", — отметил Федоров.

Впоследствии председатель Запорожской ОВА уточнил, что в результате российской атаки пострадали по меньшей мере четыре человека и обнародовал фото последствий вражеского удара по Запорожью.

Последствия атаки "шахедами" по Запорожью Последствия атаки "шахедами" по Запорожью Фото: Иван Федоров Последствия атаки "шахедами" по Запорожью Последствия атаки "шахедами" по Запорожью

Кроме того, в некоторых районах города фиксируются перебои с электроснабжением.

Напомним, в ночь с 5 на 6 мая ВС РФ нанесли массированный удар "шахедами" по Харькову.

В ночь с 3 на 4 мая ВС РФ атаковали Киев ударными дронами типа "шахед", обломки которых упали в спальных районах города.