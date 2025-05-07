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РФ ударила "шахедами" по Запорожью: под завалами оказались люди, что известно (фото, видео)

Последствия атаки "шахедами" по Запорожью 6 мая
Фото: Иван Федоров | Последствия атаки "шахедами" по Запорожью 6 мая

К вечеру 6 мая российские оккупационные войска нанесли удар "шахедами" по Запорожью, в результате чего произошло разрушение зданий, а под завалами оказались мирные жители.

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Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Россияне нанесли по Запорожью не менее 13 ударов. Есть повреждения в разных районах города. Произошло и несколько возгораний. Разрушен частный дом", — написал Федоров.

Он подчеркнул, что под завалами могут находиться люди.

"Три человека получили ранения в результате атаки россиян на Запорожье. Предварительно, один человек находится под завалами разрушенного вражеским ударом дома", — отметил Федоров.

Впоследствии председатель Запорожской ОВА уточнил, что в результате российской атаки пострадали по меньшей мере четыре человека и обнародовал фото последствий вражеского удара по Запорожью.

Последствия атаки "шахедами" по Запорожью Fullscreen
Последствия атаки "шахедами" по Запорожью
Последствия атаки "шахедами" по Запорожью Fullscreen
Последствия атаки "шахедами" по Запорожью
Фото: Иван Федоров
Последствия атаки "шахедами" по Запорожью Fullscreen
Последствия атаки "шахедами" по Запорожью
Последствия атаки "шахедами" по Запорожью Fullscreen
Последствия атаки "шахедами" по Запорожью
Последствия атаки "шахедами" по Запорожью
Последствия атаки "шахедами" по Запорожью
Последствия атаки "шахедами" по Запорожью
Последствия атаки "шахедами" по Запорожью

Кроме того, в некоторых районах города фиксируются перебои с электроснабжением.

Напомним, в ночь с 5 на 6 мая ВС РФ нанесли массированный удар "шахедами" по Харькову.

В ночь с 3 на 4 мая ВС РФ атаковали Киев ударными дронами типа "шахед", обломки которых упали в спальных районах города.