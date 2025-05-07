РФ ударила "шахедами" по Запорожью: под завалами оказались люди, что известно (фото, видео)
К вечеру 6 мая российские оккупационные войска нанесли удар "шахедами" по Запорожью, в результате чего произошло разрушение зданий, а под завалами оказались мирные жители.
Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
"Россияне нанесли по Запорожью не менее 13 ударов. Есть повреждения в разных районах города. Произошло и несколько возгораний. Разрушен частный дом", — написал Федоров.
Он подчеркнул, что под завалами могут находиться люди.
"Три человека получили ранения в результате атаки россиян на Запорожье. Предварительно, один человек находится под завалами разрушенного вражеским ударом дома", — отметил Федоров.
Впоследствии председатель Запорожской ОВА уточнил, что в результате российской атаки пострадали по меньшей мере четыре человека и обнародовал фото последствий вражеского удара по Запорожью.
Кроме того, в некоторых районах города фиксируются перебои с электроснабжением.
Напомним, в ночь с 5 на 6 мая ВС РФ нанесли массированный удар "шахедами" по Харькову.
В ночь с 3 на 4 мая ВС РФ атаковали Киев ударными дронами типа "шахед", обломки которых упали в спальных районах города.