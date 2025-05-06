Попали по центру и крупнейшему рынку: РФ 20 раз ударила "шахедами" по Харькову, детали

В ночь с 5 на 6 мая российские оккупационные войска нанесли массированный удар "шахедами" по Харькову, в результате чего вспыхнул пожар на одном из крупнейших районов города.

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Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Враг совершил удар БПЛА типа "Шахед" по центральному, плотно заселенному району города. В результате атаки беспилотника пылает частный дом", — написал Терехов.

Впоследствии он сообщил об ударах по Индустриальному и Холодногорскому району города, а также о взрывах в Киевском и Шевченковском районах Харькова.

"Есть информация о пожаре на месте одного из прилетов в Киевском районе", — отметил Терехов в 5:16.

Через полчаса он уточнил, что вспыхнул пожар на одном из крупнейших рынков города.

"Два часа Харьков находился под массированной атакой вражеских боевых дронов. За это время зафиксировано 17 попаданий по городу. Под ударами были четыре района Харькова — Шевченковский, Киевский, Холодногорский и Индустриальный", — говорится в заметке мэра Харькова.

А уже после шести утра Терехов подчеркнул, что по уточненной информации, Харьков ночью потерпел двадцать ударов "Шахедами" в четырех районах города по восьми локациям.

Последствия атаки "шахедами" по Харькову

В то же время председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о последствиях российской атаки по Харькову, а именно:

в Шевченковском районе в результате падения обломков "шахеди" вспыхнула крыша и комната частного жилого дома на площади 100 кв.м;

в Холодногорском районе зафиксировано падение вражеского дрона, из-за которого загорелся автомобиль. А второй беспилотник врезался в землю. Поврежден жилой дом;

в Киевском районе в результате удара БпЛА горит здание ресторана;

в Индустриальном районе — взрывной волной и обломками поврежден автомобиль.

"Сейчас профильные службы ликвидируют последствия вражеских ударов", — пояснил Синегубов.

Последствия удара "шахедами" по Харькову 6 мая 2025 года Последствия удара "шахедами" по Харькову 6 мая 2025 года

На момент публикации материала было известно о двух пострадавших в результате российской атаки по Харькову.

"Острую реакцию на стресс испытали 71-летний мужчина и 52-летняя женщина. Им оказывается медицинская помощь", — подчеркнул Синегубов.

Напомним, в ночь с 3 на 4 мая ВС РФ атаковали Киев ударными дронами типа "шахед", обломки которых упали в спальных районах города.

Поздно вечером 2 мая ВС РФ ударили по гражданским зданиям в Харькове.