Влучили по центру та найбільшому ринку: РФ 20 разів вдарила "шахедами" по Харкову, деталі

У ніч з 5 на 6 травня російські окупаційні війська завдали масованого удару "шахедами" по Харкову, внаслідок чого спалахнула пожежа на одному з найбільших районів міста.

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Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Ворог здійснив удар БПЛА типу "Шахед" по центральному, щільно заселеному району міста. Внаслідок атаки безпілотника палає приватний будинок", — написав Терехов.

Згодом він повідомив про удари по Індустріальному та Холодногірському району міста, а також про вибухи у Київському та Шевченківському районах Харкова.

"Є інформація про пожежу на місці одного з прильотів у Київському районі", — зазначив Терехов о 5:16.

Через пів години він уточнив, що спалахнула пожежа на одному з найбільших ринків міста.

"Дві години Харків знаходився під масованою атакою ворожих бойових дронів. За цей час зафіксовано 17 влучань по місту. Під ударами були чотири райони Харкова — Шевченківський, Київський, Холодногірський та Індустріальний", — йдеться в дописі мера Харкова.

А вже після шостої ранку Терехов підкреслив, що за уточненою інформацію, Харків вночі зазнав двадцять ударів "Шахедами" у чотирьох районах міста по восьми локаціях.

Наслідки атаки "шахедами" по Харкову

Водночас голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про наслідки російської атаки по Харкову, а саме:

у Шевченківському районі внаслідок падіння уламків "шахеді" спалахнув дах та кімната приватного житлового будинку на площі 100 кв.м;

у Холодногірському районі зафіксовано падіння ворожого дрону, через який загорівся автомобіль. А другий безпілотник врізався в землю. Пошкоджено житловий будинок;

у Київському районі внаслідок удару БпЛА горить будівля ресторану;

в Індустріальному районі — вибуховою хвилею та уламками пошкоджено автомобіль.

"Наразі профільні служби ліквідовують наслідки ворожих ударів", — пояснив Синєгубов.

Наслідки удару "шахедами" по Харкову 6 травня 2025 Наслідки удару "шахедами" по Харкову 6 травня 2025

На момент публікації матеріалу було відомо про двох постраждалих внаслідок російської атаки по Харкову.

"Гостру реакцію на стрес зазнали 71-річний чоловік та 52-річна жінка. Їм надається медична допомога", — наголосив Синєгубов.

Нагадаємо, у ніч з 3 на 4 травня ЗС РФ атакували Київ ударними дронами типу "шахед", уламки яких впали у спальних районах міста.

Пізно ввечері 2 травня ЗС РФ вдарили по цивільних будівлях у Харкові.