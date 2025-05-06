Влучили по центру та найбільшому ринку: РФ 20 разів вдарила "шахедами" по Харкову, деталі
У ніч з 5 на 6 травня російські окупаційні війська завдали масованого удару "шахедами" по Харкову, внаслідок чого спалахнула пожежа на одному з найбільших районів міста.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
"Ворог здійснив удар БПЛА типу "Шахед" по центральному, щільно заселеному району міста. Внаслідок атаки безпілотника палає приватний будинок", — написав Терехов.
Згодом він повідомив про удари по Індустріальному та Холодногірському району міста, а також про вибухи у Київському та Шевченківському районах Харкова.
"Є інформація про пожежу на місці одного з прильотів у Київському районі", — зазначив Терехов о 5:16.
Через пів години він уточнив, що спалахнула пожежа на одному з найбільших ринків міста.
"Дві години Харків знаходився під масованою атакою ворожих бойових дронів. За цей час зафіксовано 17 влучань по місту. Під ударами були чотири райони Харкова — Шевченківський, Київський, Холодногірський та Індустріальний", — йдеться в дописі мера Харкова.
А вже після шостої ранку Терехов підкреслив, що за уточненою інформацію, Харків вночі зазнав двадцять ударів "Шахедами" у чотирьох районах міста по восьми локаціях.
Наслідки атаки "шахедами" по Харкову
Водночас голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про наслідки російської атаки по Харкову, а саме:
- у Шевченківському районі внаслідок падіння уламків "шахеді" спалахнув дах та кімната приватного житлового будинку на площі 100 кв.м;
- у Холодногірському районі зафіксовано падіння ворожого дрону, через який загорівся автомобіль. А другий безпілотник врізався в землю. Пошкоджено житловий будинок;
- у Київському районі внаслідок удару БпЛА горить будівля ресторану;
- в Індустріальному районі — вибуховою хвилею та уламками пошкоджено автомобіль.
"Наразі профільні служби ліквідовують наслідки ворожих ударів", — пояснив Синєгубов.
На момент публікації матеріалу було відомо про двох постраждалих внаслідок російської атаки по Харкову.
"Гостру реакцію на стрес зазнали 71-річний чоловік та 52-річна жінка. Їм надається медична допомога", — наголосив Синєгубов.
Нагадаємо, у ніч з 3 на 4 травня ЗС РФ атакували Київ ударними дронами типу "шахед", уламки яких впали у спальних районах міста.
Пізно ввечері 2 травня ЗС РФ вдарили по цивільних будівлях у Харкові.