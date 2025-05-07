Россия дважды за ночь атаковала Киев "шахедами": вспыхнули квартиры, разрушены дома, детали

В течение ночи с 6 на 7 мая российские оккупационные войска несколько раз атаковали Киев ударными беспилотниками типа "шахед", в результате чего в столице Украины вспыхнули пожары в многоэтажках и по меньшей мере два человека погибли.

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Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации.

Первые сообщения об атаке "шахедов" на Киев появились около часа ночи.

"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистики. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до завершения опасности", — говорилось в сообщении КГВА.

Городской голова Киева Виталий Кличко также отметил, что в столице существует угроза применения баллистического вооружения и отметил, что в городе работает ПВО.

"В Соломенском районе пожар в складских помещениях на площади около 300 кв м. Экстренные службы работают на месте", — написал Кличко.

Однако уже в 1:38 в Киеве был объявлен отбой воздушной тревоги.

ВС РФ атаковали Киев "шахедами" второй раз за ночь

Повторная атака дронов ВС РФ на Киев началась в четыре утра.

"По вражеским целям в воздушном пространстве столицы продолжают работать расчеты ПВО. Ударные дроны фиксируются в разных частях города", — пояснили в КГВА.

Впоследствии там уточнили, что в Днепровском районе зафиксировано падение обломков БпЛА на жилой дом. Остатки "шахедов" также упали в Соломенском и Святошинском районах.

"Предварительно в Днепровском районе частичное разрушение 2 верхних этажей жилого дома. В Святошинском — горят квартиры на 7, 8 и 9 этажах", — отметили в КГВА.

В то же время Виталий Кличко предоставил информацию о пострадавших в результате российской атаки на Киев.

"6 жителей столицы пострадали в результате атаки врага на Киев. Из них четверо детей. Трех пострадавших медики госпитализировали, трем — оказали помощь на месте", — подчеркнул Кличко.

Кроме того, в сети появились видео последствий вражеского удара дронами по столице Украины.

Однако в 6:17 Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила, что в результате ночной атаки погибли два человека.

Спасатели работали в Святошинском, Соломенском, Шевченковском и Днепровском районах:

Святошинский район: попадание обломков в 9-этажный жилой дом. Произошло возгорание квартир на 6, 7, 8 и 9 этажах. Пожар ликвидирован на площади 100 кв. м. Там спасены 5 человек — 1 взрослый и 4 детей (3 детей с ожогами госпитализировали);

Соломенский район: обломки БпЛА упали на открытую территорию;

Днепровский район: падение беспилотника на многоэтажный жилой дом. Частичное разрушение перекрытия на 29-м и 30-м этажах. Горения и пострадавших нет;

Шевченковский район: падение обломков БпЛА на 5-этажный жилой дом. Возгорание квартир на 3-м и 5-м этажах. Во время тушения обнаружены тела 2 человек. Пожар ликвидирован.

Последствия атаки ВС РФ "шахедами" по Киеву Последствия атаки ВС РФ "шахедами" по Киеву Фото: ДСНС Последствия атаки ВС РФ "шахедами" по Киеву Последствия атаки ВС РФ "шахедами" по Киеву

Отметим, что в 6:22 в Киеве снова объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных БпЛА.

Напомним, вечером 6 мая РФ ударила "шахедами" по Запорожью.

В ночь с 3 на 4 мая ВС РФ атаковали Киев ударными дронами типа "шахед", обломки которых упали в спальных районах города.