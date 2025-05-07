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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

Россия дважды за ночь атаковала Киев "шахедами": вспыхнули квартиры, разрушены дома, детали

Последствия атаки ВС РФ "шахедами" по Киеву
Фото: ДСНС | Последствия атаки ВС РФ "шахедами" по Киеву

В течение ночи с 6 на 7 мая российские оккупационные войска несколько раз атаковали Киев ударными беспилотниками типа "шахед", в результате чего в столице Украины вспыхнули пожары в многоэтажках и по меньшей мере два человека погибли.

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Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации.

Первые сообщения об атаке "шахедов" на Киев появились около часа ночи.

"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистики. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до завершения опасности", — говорилось в сообщении КГВА.

Городской голова Киева Виталий Кличко также отметил, что в столице существует угроза применения баллистического вооружения и отметил, что в городе работает ПВО.

"В Соломенском районе пожар в складских помещениях на площади около 300 кв м. Экстренные службы работают на месте", — написал Кличко.

Однако уже в 1:38 в Киеве был объявлен отбой воздушной тревоги.

ВС РФ атаковали Киев "шахедами" второй раз за ночь

Повторная атака дронов ВС РФ на Киев началась в четыре утра.

"По вражеским целям в воздушном пространстве столицы продолжают работать расчеты ПВО. Ударные дроны фиксируются в разных частях города", — пояснили в КГВА.

Впоследствии там уточнили, что в Днепровском районе зафиксировано падение обломков БпЛА на жилой дом. Остатки "шахедов" также упали в Соломенском и Святошинском районах.

"Предварительно в Днепровском районе частичное разрушение 2 верхних этажей жилого дома. В Святошинском — горят квартиры на 7, 8 и 9 этажах", — отметили в КГВА.

В то же время Виталий Кличко предоставил информацию о пострадавших в результате российской атаки на Киев.

"6 жителей столицы пострадали в результате атаки врага на Киев. Из них четверо детей. Трех пострадавших медики госпитализировали, трем — оказали помощь на месте", — подчеркнул Кличко.

Кроме того, в сети появились видео последствий вражеского удара дронами по столице Украины.

Однако в 6:17 Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила, что в результате ночной атаки погибли два человека.

Спасатели работали в Святошинском, Соломенском, Шевченковском и Днепровском районах:

  • Святошинский район: попадание обломков в 9-этажный жилой дом. Произошло возгорание квартир на 6, 7, 8 и 9 этажах. Пожар ликвидирован на площади 100 кв. м. Там спасены 5 человек — 1 взрослый и 4 детей (3 детей с ожогами госпитализировали);
  • Соломенский район: обломки БпЛА упали на открытую территорию;
  • Днепровский район: падение беспилотника на многоэтажный жилой дом. Частичное разрушение перекрытия на 29-м и 30-м этажах. Горения и пострадавших нет;
  • Шевченковский район: падение обломков БпЛА на 5-этажный жилой дом. Возгорание квартир на 3-м и 5-м этажах. Во время тушения обнаружены тела 2 человек. Пожар ликвидирован.
Последствия атаки ВС РФ "шахедами" по Киеву Fullscreen
Последствия атаки ВС РФ "шахедами" по Киеву
Последствия атаки ВС РФ "шахедами" по Киеву Fullscreen
Последствия атаки ВС РФ "шахедами" по Киеву
Фото: ДСНС
Последствия атаки ВС РФ "шахедами" по Киеву Fullscreen
Последствия атаки ВС РФ "шахедами" по Киеву
Последствия атаки ВС РФ "шахедами" по Киеву Fullscreen
Последствия атаки ВС РФ "шахедами" по Киеву
Последствия атаки ВС РФ "шахедами" по Киеву
Последствия атаки ВС РФ "шахедами" по Киеву
Последствия атаки ВС РФ "шахедами" по Киеву
Последствия атаки ВС РФ "шахедами" по Киеву

Отметим, что в 6:22 в Киеве снова объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных БпЛА.

Напомним, вечером 6 мая РФ ударила "шахедами" по Запорожью.

В ночь с 3 на 4 мая ВС РФ атаковали Киев ударными дронами типа "шахед", обломки которых упали в спальных районах города.