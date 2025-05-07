Атака РФ на Київ: загинула родина зоозахисників, вижив один з 10 котів (відео)

У Києві через атаку Російської Федерації в ніч на 7 травня загинуло подружжя зооволонтерів, які доглядали за 10 котами. Після ворожого удару вдалось врятувати лише одну тварину, яку виявили ззовні під вікнами. Кіт обгорів і ветеринари виявили у тварини пошкодження легенів.

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Про трагедію з родиною зоозахисників громадська організація Kyiv Animal Rescue Group (KARG) розповіла на сторінці Facebook.

Команда, яка займається порятунком тварин, повідомила про трагедію, яка сталась на вулиці Табірній у Києві. Внаслідок удару РФ у своєму помешканні загинуло подружжя українців, які доглядали 10 котів. Коли рятувальники зайшли до квартири, то виявили тіла загиблих людей, а також п'ять померлих тварин. Крім того, зовні, під вікнами відшукався ще один ледь живий кіт, вказано у дописі. Тварина сильно обгоріла і, ймовірно, її викинуло назовні вибухова хвиля, пояснила KARG. Кота відвезли до ветеринарної клініки, оглянули, надали першу допомогу та помістили в кисневу камеру реанімації. Тим часом волонтери повернулись на місце трагедії, щоб відшукати інших тварин, які загинули від удару РФ.

"Станом на зараз кіт знаходиться в кисневій камері реанімації клініки. Цей кіт втратив дім та сім'ю, майже втратив життя", — написали зоозахисники.

На відео, опублікованому KARG, показали кота, який єдиний вижив після удару РФ по квартирі його опікунів. Бачимо тварину з обгорілою шерстю, який ледь ворушиться. Чути, як ветеринар говорить про ураження легенів. Є кадри, на яких кіт перебуває у спеціальній клітці поруч з медичною апаратурою.

Атака на Київ 7 травня — деталі

Тим часом на сторінці Facebook ДСНС показали ще одного рудого кота, якого врятували 7 травня після російського обстрілу Києва. Тварину винесли на вулицю, провели реанімаційні заходи та привели до тями. Подія відбулась у Святошинському районі у багатоповерхівці, у якій загорілись квартири після удару ЗС РФ.

Зазначимо, в ніч на 7 травня ЗС РФ вдарили по Україні чотирма балістичними ракетами та 142 дронами, половина з яких — ударні "Шахеди", повідомив президент України Володимир Зеленський. Згідно з даними КМДА та міського голови Віталія Кличка, вибухало у Шевченківському, Святошинському, Дніпровському, Солом'янському районах столиці. Внаслідок російської атаки двоє людей загинуло, отримали поранення — вісім, серед них — троє дітей, заявив мер. Також посадовець уточнив, що загинули люди у Шевченківському районі: кілька квартир сильно зруйновані, одна — вигоріла вщент.

Нагадуємо, зранку 7 травня відомий телеведучий та шоумен розповів про те, як потрапив під удар ЗС РФ. Тим часом вночі під російський обстріл потрапило також місто Запоріжжя: глава Запорізької ОВА розповів про руйнування та людей під завалами.