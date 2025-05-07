Відомий шоумен потрапив під обстріл у Києві, деталі атаки (фото)

Український радіо- та телеведучий Денис Жупник розповів, як ховався під час ранкової атаки росіян на Київ 7 травня.

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Після відбою тривоги, як і багато українців, Денис Жупник поїхав на роботу, вести ефір на радіо, проте ворог знову запустив БПлА на Київ. Під час атаки ведучий ховався в переході на вулиці та записав відео на фоні вибухів.

"Ось такий "добрий ранок". Приїхав на ефір і ховаюся. Таке життя" — зазначив Жупник.

Денис Жупник Фото: deniszhupnik/Instagram

Хто такий Денис Жупник

Денис Жупник — український шоумен, актор театру та дубляжу, теле- та радіоведучий. Брав участь у "Голосі країни". Зокрема, вів музичні премії "M1 Music Awards 2019", "Золота жар-птиця".

Атака на Київ 7 травня

Протягом ночі з 6 на 7 травня росіяни кілька разів атакували Київ ударними безпілотниками типу "шахед", внаслідок чого у столиці України спалахнули пожежі в багатоповерхівках, щонайменше двоє осіб загинули. Згодом ЗС РФ випустили по Україні балістичні ракети, на що відреагував президент Володимир Зеленський.

"За ніч росіяни випустили 4 балістичні ракети та 142 дрони, половина із них – "шахеди". Ще десятки безпілотників у нашому небі. Двічі під ударами був Київ. Спершу балістика, на ранок – дрони. Зараз усі служби на місцях, допомагають людям. Станом на цей час відомо про 7 поранених, серед них 4 дітей. На жаль, є загиблі – жінка та її син. Мої співчуття рідним та близьким", — написав глава держави зранку 7 травня.

Нагадаємо, Росіяни можуть завдати удару по Києву "Орешником" внаслідок "провокацій на парадах" до Дня перемоги. Аналітики розповідають, що ворог "планує розіграти як по нотах" атаку з боку України.

Також Фокус писав про те, що українська акторка Ольга Сумська потрапила під атаку БПЛА в Камʼянському, що в Дніпропетровській області. Росіяни якраз атакували місто дронами ввечері 15 квітня, коли зірка сцени та екрану перебувала там з виставою.