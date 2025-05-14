Ні зустрічей, ні розмов: Зеленський пояснив, чому жодного разу не контактував з Віткоффом

Спеціальний представник Білого дому з питань Близького Сходу Стів Віткофф, який веде переговори з Російською Федерацією, ніколи не контактував з президентом України Володимиром Зеленським. При цьому посланець американського президента говорив з іншим українським топпосадовцем.

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Про відносини Зеленського та Віткоффа у контексті переговорів з РФ написало німецьке медіа Spiegel.

Spiegel опублікувало інтерв'ю з президентом України, у якому його розпитували про переговорний процес та про шанси на зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним у Стамбулі. Серед іншого, у Зеленського запитали, чи розмовляв він зі спецпредставником Віткоффом. При цьому журналіст уточнив, що американський перемовник інколи "говорить про Україну як Путін". Глава держави заявив, що з цією людиною ніколи не зустрічався і не розмовляв.

"Я ніколи не розмовляв з Віткоффом. Я запросив усіх радників з безпеки, всі були готові – мені здається, що з Віткоффом щось пішло не так. Я також не розмовляв з ним телефоном", — навело медіа слова президента.

Водночас Зеленський сказав, що з представником Білого дому контактував глава офісу президента Андрій Єрмак. З його слів, контакт відбувся "нещодавно" у Франції.

"Група людей зустрілася з ним у Парижі. І з ним розмовляв керівник мого президентського офісу Андрій Єрмак. Це було нещодавно. Діалог розпочався нещодавно", — заявив президент.

Журналісти також поцікавились, чи контактував президент України з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, з яким була сварка в Овальному кабінеті Білого дому. У відповідь пролунало лаконічне "ні". Ще одне питання — про те, чи є хоча б один відсоток, що Путін приїде до Стамбула для ведення переговорів.

"Я не знаю", — сказав Зеленський.

Переговори з РФ — деталі

Зазначимо, Стів Віткофф — американський інвестор в нерухомість та друг президента США Білого дому. З січня 2025 року — займається питаннями російсько-української війни, а також війни в Ізраїлі та питаннями ядерної програми Ірану. Ставши спецпредставником Трампа, він тричі відвідував РФ: 11 лютого (при обміні ув'язненими), 13 березня (перша зустріч з Путіним у Москві), 11 квітня (друга зустріч з Путіним у Санкт-Петербурзі).

Після контактів Віткоффа та Путіна агентство Reuters опублікувало основні тези мирної угоди США. Зокрема, Білий дім пропонував Україні погодитись на російську окупацію чотирьох областей та Криму та відмовитись від вступу до НАТО.

Нагадуємо, у медіа повідомили склад делегації США на переговорах з РФ, які відбудуться у Стамбулі 15 травня.