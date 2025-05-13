Переговори щодо війни України та РФ: в Стамбул поїдуть спецпосланці президента США, — ЗМІ

Старші посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Кіт Келлог поїдуть у четвер, 15 травня, до Стамбула для можливих переговорів про те, як припинити війну Росії в Україні.

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Про це пише Reuters із посиланням на три джерела, знайомих з планами адміністрації.

15 травня в Стамбулі мають відбутись переговори Росії та України щодо війни. Двоє посланців Дональда Трампа — Стів Віткофф та Кіт Келлог прибудуть туди. Подробиць Reuters наразі не наводить.

Водночас CNN пише, що можлива участь Дональда Трампа залишається відкритим питанням, яке, за словами високопосадовця, значною мірою залежатиме від того, чи буде присутній на переговорах лідер Росії Володимир Путін.

Переговори України з РФ

Раніше Фокус писав, що 11 травня президент РФ заявив про готовність почати прямі переговори з Україною. Тоді він заявив про зустріч в Стамбулі вже в четвер 15 травня.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну негайно погодитися на переговори з Російською Федерацією в Стамбулі, не чекаючи припинення вогню.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що президент України Володимир Зеленський у Стамбулі не буде розмовляти з кимось окрім Путіна. Загалом він поставив під сумнів, що зустріч відбудеться.

Згодом джерела близькі до Федеральної служби охорони Росії повідомили, що президент Російської Федерації не планує візит до Туреччини 14 травня. Водночас, за даними Gulagu.net, літак льотного загону "Росія" готується до польоту в Стамбул для голови МЗС РФ Сергія Лаврова та помічника президента з міжнародних справ Юрія Ушакова.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак вважає, що відмова Путіна їхати до Туреччини буде останнім сигналом, що Росія не хоче закінчувати війну.