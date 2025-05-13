Переговоры по войне Украины и РФ: в Стамбул поедут спецпосланцы президента США, — СМИ

Старшие посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог поедут в четверг, 15 мая, в Стамбул для возможных переговоров о том, как прекратить войну России в Украине.

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Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с планами администрации.

15 мая в Стамбуле должны состояться переговоры России и Украины по войне. Двое посланников Дональда Трампа — Стив Уиткофф и Кит Келлог прибудут туда. Подробностей Reuters пока не приводит.

В то же время CNN пишет, что возможное участие Дональда Трампа остается открытым вопросом, который, по словам чиновника, в значительной степени будет зависеть от того, будет ли присутствовать на переговорах лидер России Владимир Путин.

Переговоры Украины с РФ

Ранее Фокус писал, что 11 мая президент РФ заявил о готовности начать прямые переговоры с Украиной. Тогда он заявил о встрече в Стамбуле уже в четверг 15 мая.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на переговоры с Российской Федерацией в Стамбуле, не дожидаясь прекращения огня.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что президент Украины Владимир Зеленский в Стамбуле не будет разговаривать с кем-то кроме Путина. В целом он поставил под сомнение, что встреча состоится.

Впоследствии источники близкие к Федеральной службе охраны России сообщили, что президент Российской Федерации не планирует визит в Турцию 14 мая. В то же время, по данным Gulagu.net, самолет летного отряда "Россия" готовится к полету в Стамбул для главы МИД РФ Сергея Лаврова и помощника президента по международным делам Юрия Ушакова.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак считает, что отказ Путина ехать в Турцию будет последним сигналом, что Россия не хочет заканчивать войну.