Очікується зустріч з Путіним: Стів Віткофф прибув до Москви

Літак Bombardier Global 7500, який, ймовірно, належить спецпредставнику президента Сполучених Штатів Америки Стіву Віткоффу, прибув до Москви.

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Згідно з даними Flightradar24, літак вже приземлився в один з аеропортів столиці Російської Федерації.

Фото: Flightradar24

Такий Bombardier Global 7500 має Стів Віткофф. Політик використовує його для своїх міжнародних поїздок.

Літак зі США сів у московському аеропорту "Внуково". Про це пише РІА Новини з посиланням на власного кореспондента.

Раніше видання Axios з посиланням на анонімного американського чиновника повідомляло, що Стів Віткофф мав вилетіти до Росії. Там він повинен вчетверте зустрітися з президентом країни Володимиром Путіним.

"Очікується, що Віткофф зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним у п'ятницю (25 квітня — ред.)", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Reuters з посиланням на джерела повідомляли, що Стів Віткофф після зустрічі з посланцем Кремля Кирилом Дмитрієвим запропонував президенту США Дональду Трампу підтримати право РФ на окупацію чотирьох регіонів України.

15 квітня в ефірі Fox News Віткофф заявляв про "дуже змістовну зустріч" з Володимиром Путіним і досягнення "остаточного рішення". Він уточнював, що мирна угода "стосується так званих п’яти територій, але вона значно ширша". Пізніше він припустив, що Україна може менше турбуватись про деякі території, адже там нібито російськомовне населення.