Ожидается встреча с Путиным: Стив Уиткофф прибыл в Москву

Самолет Bombardier Global 7500, который, вероятно, принадлежит спецпредставителю президента Соединенных Штатов Америки Стиву Уиткоффу, прибыл в Москву.

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Согласно данным Flightradar24, самолет уже приземлился в один из аэропортов столицы Российской Федерации.

Фото: Flightradar24

Такой Bombardier Global 7500 имеет Стив Уиткофф. Политик использует его для своих международных поездок.

Самолет из США сел в московском аэропорту "Внуково". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

Ранее издание Axios со ссылкой на анонимного американского чиновника сообщало, что Стив Уиткофф должен был вылететь в Россию. Там он должен в четвертый раз встретиться с президентом страны Владимиром Путиным.

"Ожидается, что Уиткофф встретится с президентом России Владимиром Путиным в пятницу (25 апреля — ред.)", — говорится в сообщении.

Напомним, в Reuters со ссылкой на источники сообщали, что Стив Уиткофф после встречи с посланником Кремля Кириллом Дмитриевым предложил президенту США Дональду Трампу поддержать право РФ на оккупацию четырех регионов Украины.

15 апреля в эфире Fox News Уиткофф заявлял об "очень содержательной встрече" с Владимиром Путиным и достижении "окончательного решения". Он уточнял, что мирное соглашение"касается так называемых пяти территорий, но оно значительно шире". Позже он предположил, что Украина может меньше беспокоиться о некоторых территориях, ведь там якобы русскоязычное население.