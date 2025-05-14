Ни встреч, ни разговоров: Зеленский объяснил, почему ни разу не контактировал с Уиткоффом

Специальный представитель Белого дома по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф, который ведет переговоры с Российской Федерацией, никогда не контактировал с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом посланник американского президента говорил с другим украинским топ-чиновником.

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Об отношениях Зеленского и Уиткоффа в контексте переговоров с РФ написало немецкое медиа Spiegel.

Spiegel опубликовало интервью с президентом Украины, в котором его расспрашивали о переговорном процессе и о шансах на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Стамбуле. Среди прочего, у Зеленского спросили, разговаривал ли он со спецпредставителем Уиткоффом. При этом журналист уточнил, что американский переговорщик иногда "говорит об Украине как Путин". Глава государства заявил, что с этим человеком никогда не встречался и не разговаривал.

"Я никогда не разговаривал с Уиткоффом. Я пригласил всех советников по безопасности, все были готовы — мне кажется, что с Уиткоффом что-то пошло не так. Я также не разговаривал с ним по телефону", — привело медиа слова президента.

В то же время Зеленский сказал, что с представителем Белого дома контактировал глава офиса президента Андрей Ермак. По его словам, контакт состоялся "недавно" во Франции.

"Группа людей встретилась с ним в Париже. И с ним разговаривал руководитель моего президентского офиса Андрей Ермак. Это было недавно. Диалог начался недавно", — заявил президент.

Журналисты также поинтересовались, контактировал ли президент Украины с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, с которым была ссора в Овальном кабинете Белого дома. В ответ прозвучало лаконичное "нет". Еще один вопрос — о том, есть ли хотя бы один процент вероятности, что Путин приедет в Стамбул для ведения переговоров.

"Я не знаю", — сказал Зеленский.

Переговоры с РФ — детали

Отметим, Стив Уиткофф — американский инвестор в недвижимость и друг президента США Дональда Трампа. С января 2025 года — занимается вопросами российско-украинской войны, а также войны в Израиле и вопросами ядерной программы Ирана. Став спецпредставителем Трампа, он трижды посещал РФ: 11 февраля (при обмене заключенными), 13 марта (первая встреча с Путиным в Москве), 11 апреля (вторая встреча с Путиным в Санкт-Петербурге).

После контактов Уиткоффа и Путина агентство Reuters опубликовало тезисы мирного соглашения США. В частности, Белый дом предлагал Украине согласиться на российскую оккупацию четырех областей и Крыма и отказаться от вступления в НАТО.

Напоминаем, в медиа сообщили состав делегации США на переговорах с РФ, которые состоятся в Стамбуле 15 мая.