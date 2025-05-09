Венс заявив, що США можуть вийти з мирних переговорів через недобросовісність Кремля (відео)

Росія має апетити на території, які навіть не контролює, і відповідне положення включила у початковий мирний план. Американський віцепрезидент Джей Ді Венс оцінив прогрес у перемовинах, але попередив, що Вашингтон може залишити сторони розбиратись у конфлікті без своєї допомоги.

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Про це відомо з інтерв’ю з віцепрезидентом США Джеєм Ді Венсом в ефірі Fox News 8 травня.

"Наша позиція — ми не хочемо, щоб Україна зазнала краху. Очевидно, ми хочемо, щоб Україна залишалась суверенною державою", — зазначив він.

Політик назвав прогресом вже те, що між Росією та Україною відбуваються переговори, а також те, що на столі з’явились конкретні пропозиції. Однак, з його слів, від Кремля очікували "надмірної" першої пропозиції. Часто так буває, що сторона вимагає більше, ніж обґрунтовано може отримати.

"Але що справді мене б занепокоїло — це якби вони діяли недобросовісно. І якщо так станеться, ми відійдемо, і президент скаже: "Ми виходимо з цього процесу". Що це означатиме? На мою думку, по суті — Росія та Україна залишаться самі вирішувати все без порад і посередництва США", — повідомив Венс.

Він підкреслив, що такий розвиток подій не був би позитивним ані для США, ані для Росії, ані для України. Однак, як пояснив віцепрезидент, Вашингтон може лише підвести сторони до миру, але не змушувати його укласти.

"Я вважаю, що нам вдалося досягти деяких дипломатичних зрушень. Уже сам факт, що росіяни пропонують мирний план — це прорив. І той факт, що українці пропонують конкретну ініціативу — теж прорив. Але ми маємо спробувати наблизити ці сторони одна до одної, щоб досягти стійкого миру. Ми ще не там, але працюватимемо над цим далі — доти, доки не вирішимо, що більше просунутись неможливо", — додав він.

Також Венс відреагував на заяву колишнього лідера США Джо Байдена, який розкритикував Трампа за "сучасну манеру умиротворення", не здатну зупинити президента Росії Володимира Путіна. Американський віцепрезидент назвав нахабством коментарі мирних зусиль адміністрації Трампа.

"І якщо ми вже маємо слухати поради когось у питаннях зовнішньої політики, особливо в Європі, то це точно не Джо Байден. Я бажаю Джо Байдену всього найкращого, але мене не надто цікавить, що він має сказати про американську зовнішню політику, бо більшість з того, що він зробив — це повний провал", — заявив він.

Політик додав, що Байдену слід "проводити час на пляжі", а нова адміністрація продовжить "виправляти проблеми, які він створив".

Нагадаємо, 8 травня відбулася телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і українським лідером Володимиром Зеленським. Сам Зеленський розповів, що висловив готовність України до припинення вогню на 30 днів "хоч відсьогодні".

Також 8 травня Трамп заявив, що готовий залучити Китай до мирного процесу. Він підкреслив, що Вашингтон "дуже старається" припинити війну в Україні.