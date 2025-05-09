Вэнс заявил, что США могут выйти из мирных переговоров из-за недобросовестности Кремля (видео)

Россия имеет аппетиты на территории, которые даже не контролирует, и соответствующее положение включила в первоначальный мирный план. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс оценил прогресс в переговорах, но предупредил, что Вашингтон может оставить стороны разбираться в конфликте без своей помощи.

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Об этом известно из интервью с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом в эфире Fox News 8 мая.

"Наша позиция — мы не хотим, чтобы Украина потерпела крах. Очевидно, мы хотим, чтобы Украина оставалась суверенным государством", — отметил он.

Политик назвал прогрессом уже то, что между Россией и Украиной происходят переговоры, а также то, что на столе появились конкретные предложения. Однако, по его словам, от Кремля ожидали "чрезмерного" первого предложения. Часто так бывает, что сторона требует больше, чем обоснованно может получить.

"Но что действительно меня бы обеспокоило — это если бы они действовали недобросовестно. И если так произойдет, мы отойдем, и президент скажет: "Мы выходим из этого процесса". Что это будет означать? По моему мнению, по сути — Россия и Украина останутся сами решать все без советов и посредничества США", — сообщил Вэнс.

Он подчеркнул, что такое развитие событий не было бы положительным ни для США, ни для России, ни для Украины. Однако, как пояснил вице-президент, Вашингтон может лишь подвести стороны к миру, но не заставлять его заключить.

"Я считаю, что нам удалось достичь некоторых дипломатических сдвигов. Уже сам факт, что россияне предлагают мирный план — это прорыв. И тот факт, что украинцы предлагают конкретную инициативу — тоже прорыв. Но мы должны попытаться приблизить эти стороны друг к другу, чтобы достичь устойчивого мира. Мы еще не там, но будем работать над этим дальше — до тех пор, пока не решим, что больше продвинуться невозможно", — добавил он.

Также Вэнс отреагировал на заявление бывшего лидера США Джо Байдена, который раскритиковал Трампа за "современную манеру умиротворения", не способную остановить президента России Владимира Путина. Американский вице-президент назвал наглостью комментарии мирных усилий администрации Трампа.

"И если мы уже должны слушать советы кого-то в вопросах внешней политики, особенно в Европе, то это точно не Джо Байден. Я желаю Джо Байдену всего наилучшего, но меня не слишком интересует, что он должен сказать об американской внешней политике, потому что большинство из того, что он сделал — это полный провал", — заявил он.

Политик добавил, что Байдену следует "проводить время на пляже", а новая администрация продолжит "исправлять проблемы, которые он создал".

Напомним, 8 мая состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским. Сам Зеленский рассказал, что выразил готовность Украины к прекращению огня на 30 дней "хоть с сегодняшнего дня".

Также 8 мая Трамп заявил, что готов привлечь Китай к мирному процессу. Он подчеркнул, что Вашингтон "очень старается" прекратить войну в Украине.