"Не може розраховувати": у Білому домі розповіли, чи підтримують ультиматуми Кремля щодо територій (відео)

Віцепрезидент США Джей Ді Венс розповів про переговорний процес щодо завершення російсько-української війни: посадовець розкритикував прагнення Кремля отримати території, які ще не є окупованими, і розкрив деталі щодо участі Сполучених Штатів Америки у переговорах. Також у Білому домі пригрозили Кремлю новими санкціями.

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Про це американський посадовець розповів в етері Fox News 8 травня.

Джей Ді Венс в розмові з журналісткою підкреслив, що США не хочуть, аби Україна була розділеною, й прагнуть, аби вона "залишилася суверенною державою". Водночас територіальні ультиматуми Кремля, який, як повідомлялося раніше, прагне забрати чотири українські області — Запорізьку, Донецьку, Херсонську та Луганську, — Венс розкритикував. Він підкреслив, що Кремль не може претендувати на ті регіони, які російська армія "ще навіть не захопила".

"Росія не може розраховувати, що їй віддадуть території, які вона ще навіть не завоювала. І це одна з речей, які вони заклали в той початковий мирний план", — сказав Венс.

Крім того, американський віцепрезидент зазначив, що у Білому домі знали про прагнення Кремля отримати більше поступок.

"Ми знали, що росіяни проситимуть більше, ніж ми можемо запропонувати", — підкреслив Венс.

При цьому він заявив, що якщо Росія буде надалі вести переговори "недобросовісно", то Сполучені Штати Америки вийдуть з переговорного процесу про завершення війни в Україні. Однак наголосив, що Білий дім працюватиме доти, доки не зрозуміє, що подальший прогрес неможливий.

Водночас американський посадовець зазначив, що США досягли певного прогресу у переговорах. Однак при цьому розповів, що наразі є необхідність у зближенні позицій обох сторін, аби можна було досягти "міцного миру".

"Думаю, ми маємо певні дипломатичні зрушення. Вже сам факт, що Росія пропонує план світу – це прогрес. Факт, що Україна висуває конкретну пропозицію – теж прогрес", — сказав Джей Ді Венс.

Дональд Трамп пригрозив Росії новими санкціями

Після телефонної розмови, яку ввечері 8 травня провели президент України Володимир Зеленський та очільник США Дональд Трамп, американський лідер виклав пост у своїх соцмережах із закликами до обох сторін погодитися на 30-денне безумовне припинення вогню.

Дональд Трамп також пригрозив Кремлю, що у випадку, якщо 30-денне перемир'я не буде дотримано, то на Росію чекають нові санкції від США та партнерів.

Зазначимо, що 8 травня Дональд Трамп заявляв, що у мирній угоді між Україною та Росією видно "хороший прогрес".

Також 8 травня на офіційному акаунті Білого дому у соцмережах з'явилася інформація, що Трамп хоче звернутися за допомогою до Китаю у прагненні досягти миру в Україні.