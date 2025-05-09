"Не может рассчитывать": в Белом доме рассказали, поддерживают ли ультиматумы Кремля по территориям (видео)

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал о переговорном процессе по завершению российско-украинской войны: чиновник раскритиковал стремление Кремля получить территории, которые еще не являются оккупированными, и раскрыл детали относительно участия Соединенных Штатов Америки в переговорах. Также в Белом доме пригрозили Кремлю новыми санкциями.

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Об этом американский чиновник рассказал в эфире Fox News 8 мая.

Джей Ди Вэнс в разговоре с журналисткой подчеркнул, что США не хотят, чтобы Украина была разделенной, и хотят, чтобы она "осталась суверенным государством". В то же время территориальные ультиматумы Кремля, который, как сообщалось ранее, стремится забрать четыре украинские области — Запорожскую, Донецкую, Херсонскую и Луганскую, — Вэнс раскритиковал. Он подчеркнул, что Кремль не может претендовать на те регионы, которые российская армия "еще даже не захватила".

"Россия не может рассчитывать, что ей отдадут территории, которые она еще даже не завоевала. И это одна из вещей, которые они заложили в тот первоначальный мирный план", — сказал Вэнс.

Кроме того, американский вице-президент отметил, что в Белом доме знали о стремлении Кремля получить больше уступок.

"Мы знали, что россияне будут просить больше, чем мы можем предложить", — подчеркнул Вэнс.

При этом он заявил, что если Россия будет в дальнейшем вести переговоры "недобросовестно", то Соединенные Штаты Америки выйдут из переговорного процесса о завершении войны в Украине. Однако подчеркнул, что Белый дом будет работать до тех пор, пока не поймет, что дальнейший прогресс невозможен.

В то же время американский чиновник отметил, что США достигли определенного прогресса в переговорах. Однако при этом рассказал, что сейчас есть необходимость в сближении позиций обеих сторон, чтобы можно было достичь "прочного мира".

"Думаю, мы имеем определенные дипломатические сдвиги. Уже сам факт, что Россия предлагает план мира — это прогресс. Факт, что Украина выдвигает конкретное предложение — тоже прогресс", — сказал Джей Ди Вэнс.

Дональд Трамп пригрозил России новыми санкциями

После телефонного разговора, который вечером 8 мая провели президент Украины Владимир Зеленский и глава США Дональд Трамп, американский лидер выложил пост в своих соцсетях с призывами к обеим сторонам согласиться на 30-дневное безусловное прекращение огня.

Дональд Трамп также пригрозил Кремлю, что в случае, если 30-дневное перемирие не будет соблюдено, то Россию ждут новые санкции от США и партнеров.

Отметим, что 8 мая Дональд Трамп заявлял, что в мирном соглашении между Украиной и Россией виден "хороший прогресс".

Также 8 мая на официальном аккаунте Белого дома в соцсетях появилась информация, что Трамп хочет обратиться за помощью к Китаю в стремлении достичь мира в Украине.