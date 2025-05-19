Путін не готує населення до мирної угоди і продовжить війну: ISW розповів про плани Кремля

Президент Російської Федерації Володимир Путін не планує завершувати російсько-українську війну, бо цього не хоче російське населення та військові. Солдати попередили, що суспільство страждатиме, коли мільйони убивць повернуться додому.

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Про причини небажання Кремля завершувати війну і про ознаки, які на це вказуються, написали аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

18 травня аналітики ISW опублікували звіт, у якому дослідили інтерв'ю 11 військових ЗС РФ для The New York Times, опитування соціологів у РФ та меседжі у росЗМІ. З'ясувалось, що ні пересічні росіяни, ні солдати, ні росЗМІ, ні Кремль не бажають завершення війни. Інтерв'ю та опитування показали, що російське населення не готове до миру з Україною, оскільки у такому випадку їхні жертви виявляться марними. Про те, що Кремль не планує домовлятись, свідчить нарощування агресивної риторики у росЗМІ, написав ISW.

У звіті навели думки військових РФ, з якими NYT вдалось поговорити телефоном. Солдати сказали про виснаження, але, одночасно, про те, що війну слід продовжити. При цьому росіяни стверджували, їм "необхідно захопити всі регіони", щоб не "воювати за них у майбутньому". Ще один аргумент на користь війни: у випадку примирення "всі хлопці загинули даремно". Також співрозмовники американського медіа попередили, що російська влада не впорається з солдатами, яких з поля бою повернуть у мирне життя.

"Мільйон розлючених убивць — це досить серйозна проблема, якщо вони вважатимуть наших правителів людьми, які не на їхньому боці", — навело NYT думку росіянина.

Про неготовність до миру говорять і соціологи, написали аналітики. Вони навели результати двох опитувань, проведених весною 2025 року. У одному з них половина цивільних росіян не підтримали ідею про завершення війни без виконання вимог Путіна про "денацифікацію, демілітаризацію України". У іншому — лише 18% солдатів підтримали думку про виведення військ і 20% думають, що війна завершиться найближчим часом.

Крім того, ISW проаналізував наративи у росЗМІ щодо війни. Аналітики побачили, що російське населення не готують до миру і посилюють воєнну риторику. Про це ж говорить фрагмент інтерв'ю Путіна, у якому він говорить, що "Росія має достатньо людських ресурсів та матеріалів, щоб довести війну в Україні до її логічного завершення з необхідними результатами для Росії".

"Кремль докладає узгоджених зусиль, щоб виправдати воєнні цілі Путіна як екзистенційні для російської держави та заручитися суспільною підтримкою затягування війни. Кремль оцінює, що він належним чином підготував російське суспільство та військових до сценарію — [бойові дії, доки Україна не прийме вимоги Росії]", — підсумували аналітики.

Перемовини з РФ — деталі

Зазначимо, на переговорах з РФ у Стамбулі глава російської делегації, помічник Путіна Володимир Мединський натякнув, що росіяни готові воювати й 20 років. При цьому він навів фейкову цитату Отто фон Бісмарка про росіян, які начебто ніколи не віддадуть те, що, як вони думають, їм "належить".

Нагадуємо, 17 травня президент США Дональд Трамп анонсував телефонну розмову з Путіним та пояснив, на який результат сподівається.