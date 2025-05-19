Путин не готовит население к мирному соглашению и продолжит войну: ISW рассказал о планах Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин не планирует завершать российско-украинскую войну, потому что этого не хочет российское население и военные. Солдаты предупредили, что общество будет страдать, когда миллионы убийц вернутся домой.

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О причинах нежелания Кремля завершать войну и о признаках, которые на это указываются, написали аналитики Института изучения войны (ISW).

18 мая аналитики ISW опубликовали отчет, в котором исследовали интервью 11 военных ВС РФ для The New York Times, опрос социологов в РФ и месседжи в росСМИ. Выяснилось, что ни рядовые россияне, ни солдаты, ни росСМИ, ни Кремль не желают завершения войны. Интервью и опросы показали, что российское население не готово к миру с Украиной, поскольку в таком случае их жертвы окажутся напрасными. О том, что Кремль не планирует договариваться, свидетельствует наращивание агрессивной риторики в росСМИ, написал ISW.

В отчете привели мнения военных РФ, с которыми NYT удалось поговорить по телефону. Солдаты сказали об истощении, но, одновременно, о том, что войну следует продолжить. При этом россияне утверждали, им "необходимо захватить все регионы", чтобы не "воевать за них в будущем". Еще один аргумент в пользу войны: в случае примирения "все ребята погибли зря". Также собеседники американского медиа предупредили, что российские власти не справятся с солдатами, которых с поля боя вернут в мирную жизнь.

"Миллион разъяренных убийц — это достаточно серьезная проблема, если они будут считать наших правителей людьми, которые не на их стороне", — привело NYT мнение россиянина.

О неготовности к миру говорят и социологи, написали аналитики. Они привели результаты двух опросов, проведенных весной 2025 года. В одном из них половина гражданских россиян не поддержали идею о завершении войны без выполнения требований Путина о "денацификации, демилитаризации Украины". В другом — только 18% солдат поддержали мысль о выводе войск и 20% думают, что война завершится в ближайшее время.

Кроме того, ISW проанализировал нарративы в росСМИ о войне. Аналитики увидели, что российское население не готовят к миру и усиливают военную риторику. Об этом же говорит фрагмент интервью Путина, в котором он говорит, что "Россия имеет достаточно человеческих ресурсов и материалов, чтобы довести войну в Украине до ее логического завершения с необходимыми результатами для России".

"Кремль прилагает согласованные усилия, чтобы оправдать военные цели Путина как экзистенциальные для российского государства и заручиться общественной поддержкой затягивания войны. Кремль оценивает, что он должным образом подготовил российское общество и военных к сценарию — [боевые действия, пока Украина не примет требования России]", — подытожили аналитики.

Переговоры с РФ — детали

Отметим, на переговорах с РФ в Стамбуле глава российской делегации, помощник Путина Владимир Мединский намекнул, что россияне готовы воевать и 20 лет. При этом он привел фейковую цитату Отто фон Бисмарка о россиянах, которые якобы никогда не отдадут то, что, как они думают, им "принадлежит".

Напоминаем, 17 мая президент США Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным и объяснил, на какой результат надеется.