Говорил о 21 годе войны: Мединский заявил, что доволен результатом переговоров в Стамбуле

Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский после завершения встречи в Стамбуле с делегацией Украины заявил, что переговоры имеют хороший результат и россияне готовы говорить дальше. Во время разговора за закрытыми дверями Мединский вспомнил о двадцатилетней войне со Швецией, которую пережили россияне, рассказал западный журналист.

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Основные тезисы выступления Мединского опубликовало росСМИ "РИА Новости" в Telegram-канале.

Помощник российского президента заявил, что делегация "довольна переговорами". Затем Мединский перечислил три итога встречи в Стамбуле с украинцами:

состоится обмен пленными по формуле "1000 на 1000";

Путин получил запрос на личный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским;

Украина и РФ опишут свое видение прекращения огня и после этого состоится следующий раунд переговоров.

Переговоры с РФ в Стамбуле — Мединский об итогах встречи Фото: Скриншот

Тем временем журналист издания The Economist Оливер Кэролл (Oliver Carroll) рассказал некоторые детали переговоров в Стамбуле. Журналист в X написал, что поговорил с "надежным источником", который знает информацию "изнутри". Источник привел фразу Мединского. Посланник Путина напомнил присутствующим о 20-летней войне, которую вела РФ в прошлом, и после этого риторически спросил, готовы ли присутствующие воевать столько же лет.

"Мы не хотим войны, но мы готовы воевать год, два, три — сколько бы времени это ни понадобилось. Мы воевали со Швецией 21 год. Как долго вы готовы воевать?" — привел Кэролл слова Мединского.

Переговоры с РФ в Стамбуле — Мединский о Северной войне со Швецией Фото: Скриншот

Российская империя воевала со Швецией с 1700 по 1721 год. Тот период получил название "Северная война": россиян возглавлял Петр I, шведов — Карл XII. После ряда сражений, Россия победила в Северной войне, а Швеция не смогла вернуть территории, за которые боролась. Именно тогда состоялась Полтавская битва, в которой на стороне шведов воевали казаки гетмана Мазепы. Тогда же состоялась Батуринская трагедия, когда россияне вырезали от 11 до 15 тыс. жителей Батурина, рассказала "Историческая правда".

Переговоры с РФ в Стамбуле — детали

Отметим, 16 мая в Стамбуле состоялось два раунда переговоров, в которых приняли участие делегации Украины, США, Турции и РФ. При этом сначала встретились представители Украины, США и Турции, а затем состоялось совещание с россиянами, на котором не было представителей Белого дома.

Украину на встрече представлял министр обороны Рустем Умеров. Умеров подтвердил обмен пленными и обращение о встрече с Путиным. Также он сказал, что на переговорах говорили о дате прекращения огня, которую установят после обмена предложениями.

Напоминаем, 16 мая Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц объяснил, почему Путин находится в неудобном положении. Тем временем президент Зеленский назвал делегацию РФ "бутафорской": в Кремле отреагировали.