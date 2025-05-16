В Стамбуле началась встреча делегаций России и Украины: что они обсудят

В Стамбуле начались переговоры представителей России и Украины по завершению войны. Встреча воюющих сторон во дворце Долмабахче стала первой с марта 2022 года.

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Об этом сообщили российские СМИ и опубликовали первые фото с начала встречи.

В Стамбуле начались переговоры представителей России и Украины

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан начал заявление для СМИ перед переговорами представителей России и Украины.

По его словам, Турция считает важным, чтобы воюющие стороны прислушались к мирным призывам президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Эрдогана.

"России и Украине придется выбирать между достижением мирного соглашения и дальнейшими потерями", — заметил он.

Далее переговоры России и Украины пройдут в закрытом формате.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что россияне хотят строить ассоциации с 2022 годом. Однако все, что связывает с этим переговоры – это исключительно город Стамбул.

"И ничего больше. Все попытки россиян привязать сегодняшний день к 2022 году не сработают", — заметил он.

Российская делегация не будет оставаться в Стамбуле для переговоров о прекращении огня. Сразу после встречи чиновники отправятся в аэропорт, рассказали украинские дипломатические источники канала Axios.

Переговоры Украины и РФ в Стамбуле: что предшествовало встрече?

Украинская делегация прибыла на встречу раньше, чем делегация россиян и хотела обсудить возможную встречу президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, писало Reuters со ссылкой на источник.

Российская делегация выступала против того, чтобы на прямых переговорах с Украиной присутствовали американцы. Представитель Турции должен покинуть переговорную комнату после приветствия, рассказал источник агентства "Интерфакс".

Встреча представителей Украины и России во дворце Долмабахче станет первой с марта 2022 года и признаком дипломатического прогресса между воюющими сторонами, отмечает Reuters.

До этого в Стамбуле состоялась трехсторонняя встреча США, Турции и Украины. В ней участвовали госсекретарь США Марко Рубио, глава МИД Украины Андрей Сибига, глава МИД Турции Хакан Фидан и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Украинская сторона переговорила также с советниками по нацбезопасности Франции, Германии и Великобритании, а также со спецпосланником президента США Китом Келлогом.

Напомним, в четверг 15 мая, в турецком районе Кулу провинции Конья произошло землетрясение магнитудой 5,2. Подземные толчки начались во время встречи Зеленского и президента главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Фокус ранее выяснял, смогут ли Россия и Украина договориться о 30-дневном прекращении огня и открыть путь к широкому мирному урегулированию.