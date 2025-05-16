У Стамбулі розпочалася зустріч делегацій Росії та України: що вони обговорять

У Стамбулі почалися переговори представників Росії та України щодо завершення війни. Зустріч воюючих сторін у палаці Долмабахче стала першою з березня 2022 року.

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Про це повідомили російські ЗМІ та опублікували перші фото з початку зустрічі.

У Стамбулі розпочалися переговори представників Росії та України

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан почав заяву для ЗМІ перед переговорами представників Росії та України.

За його словами, Туреччина вважає важливим, щоб сторони, які воюють, дослухалися до мирних закликів президентів США і Туреччини Дональда Трампа і Реджепа Ердогана.

"Росії та Україні доведеться обирати між досягненням мирної угоди і подальшими втратами", — зауважив він.

Далі переговори Росії та України пройдуть у закритому форматі.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що росіяни хочуть будувати асоціації з 2022 роком. Однак усе, що пов'язує з цим переговори — це виключно місто Стамбул.

"І нічого більше. Усі спроби росіян прив'язати сьогоднішній день до 2022 року не спрацюють", — зауважив він.

Російська делегація не залишатиметься у Стамбулі для переговорів про припинення вогню. Одразу після зустрічі чиновники вирушать в аеропорт, розповіли українські дипломатичні джерела каналу Axios.

Переговори України та РФ у Стамбулі: що передувало зустрічі?

Українська делегація прибула на зустріч раніше, ніж делегація росіян, і хотіла обговорити ймовірну зустріч президента РФ Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського, писало Reuters із посиланням на джерело.

Російська делегація виступала проти того, щоб на прямих переговорах з Україною були присутні американці. Представник Туреччини має покинути переговорну кімнату після привітання, розповіло джерело агентства "Інтерфакс".

Зустріч представників України та Росії в палаці Долмабахче стане першою з березня 2022 року і ознакою дипломатичного прогресу між воюючими сторонами, зазначає Reuters.

До цього у Стамбулі відбулася тристороння зустріч США, Туреччини та України. У ній брали участь держсекретар США Марко Рубіо, глава МЗС України Андрій Сибіга, глава МЗС Туреччини Хакан Фідан і глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

Українська сторона переговорила також із радниками з нацбезпеки Франції, Німеччини та Великої Британії, а також зі спецпосланцем президента США Кітом Келлогом.

Нагадаємо, у четвер, 15 травня, у турецькому районі Кулу провінції Конья стався землетрус магнітудою 5,2. Підземні поштовхи почалися під час зустрічі Зеленського і президента глави Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Фокус раніше з'ясовував, чи зможуть Росія і Україна домовитися про 30-денне припинення вогню і відкрити шлях до широкого мирного врегулювання.