Встреча Зеленского с Ди Венсом: что президент передал Трампу перед звонком Путину

Вскоре после встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, Владимир Зеленский направил Дональду Трампу письмо с новыми предложениями по сотрудничеству. Какую новую тактику для сотрудничества с Белым домом выбрала Банковая, выяснял Фокус.

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После инаугурационной мессы Папы Римского Льва XIV в Ватикане в воскресенье, 18 мая Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио. По итогам закрытых переговоров глава украинского государства написал в Telegram о том, что предметом диалога был недавний переговорно-дипломатический марафон в Стамбуле. Зеленский также отметил, что официальный Киев готов к "настоящей дипломатии" и призвал к "скорейшему полному и безусловному прекращению огня".

"Коснулись также вопроса необходимости санкций против России, двусторонней торговли, оборонного сотрудничества, ситуации на поле боя и будущего обмена пленными. Акцентировал на необходимости дальнейшего давления на Россию, пока она не будет готова остановить войну. И, конечно, мы обсудили наши совместные шаги для достижения справедливого и устойчивого мира", — рассказал о римской встрече с Вэнсом и Рубио Зеленский, назвав ее в целом "хорошей". При этом, как впоследствии сообщили в Офисе президента (ОП), Зеленский направил Трампу письмо "с новыми предложениями по сотрудничеству в оборонно-промышленной и торговой сферах".

В то же время Джей Ди Вэнс по итогам встречи с украинским лидером заявил об общей цели обеих стран. "Украина и США имеют общую цель — положить конец ненужному кровопролитию в Украине", написал вице-президент США в сети Х.

Какова новая тактика Украины в отношениях с США

Достаточно позитивным пазлом в общем мирно-переговорном кейсе считает встречу Зеленского с вице-президентом США и госсекретарем Рубио в Риме политолог Юрий Богданов. "По состоянию на сегодняшний день и Украина, и Европа, учитывая психотип Трампа, проводят с США лучшую тактику и стратегию, которая только возможна. С одной стороны, мы пытаемся подчеркивать жирным шрифтом свои красные линии, а с другой — заигрываем с Трампом, говоря на его языке. Это некая комбинация "пряников" и жесткой позиции. И в этом смысле Зеленский во время встречи с Вэнсом и Рубио в Риме придерживался формулы: обещать все и не уступать ни в чем. Я считаю, что в целом в текущей ситуации у нас нет особого выбора, есть только вариации: Трамп либо вредит нам, либо особо не вредит. Второй вариант уже является достаточно большим бонусом", — отмечает эксперт в разговоре с Фокусом.

Между тем, по мнению политолога, сейчас Киев должен делать все для того, чтобы администрация Трампа усилила давление на российскую сторону. "С учетом уменьшения экономических возможностей РФ и способностей в дальнейшем вести войну, наша задача заключается в том, чтобы не давать Трампу серьезных поводов для возмущения Украиной, а затем не оставить выбора, кроме как применить к Путину то, что он обещал — мир через силу. Другого метода принудить Путина к реальным переговорам просто не существует в природе. Кремль все равно будет лишь имитировать переговоры, но санкции ускорят неизбежный политический кризис в России. Об антироссийских санкциях в последнее время все чаще говорят Рубио, Келлог и другие представители трамповской команды. Поэтому пока только сам Трамп, а также его советник и друг Уиткофф имеют в отношении Путина определенные иллюзии. Но по моему мнению, вскоре их ждет разочарование", — подчеркивает эксперт.

Юрий Богданов прогнозирует, что "процессы принуждения Трампа к адекватности" займут несколько недель. "Да, это не настолько быстро, как нам бы того хотелось, но раньше вряд ли получится. И здесь крайне важно, чтобы санкции вводились параллельно европейцами и американцами, поскольку тогда кумулятивный эффект будет намного больше. А если же Европа введет санкции превентивно, Трамп может психануть и мы вернемся в точку ноль, что не спасет в итоге Путина, но значительно затянет процесс", — заключает эксперт.

Какой мирный план будет продвигать в дальнейшем Дональд Трамп

В то же время политолог Владимир Фесенко, анализируя встречу Зеленского с американским властным тандемом в лице Ди Венса и Рубио, призывает не оценивать украинско-американские коммуникации под призмой эмоций. В частности, в разговоре с Фокусом эксперт констатировал: "Так случилось, что у нас привыкли бросаться в крайности: либо после Овального кабинета мы кричим, что все пропало, либо, когда американцы что-то не то скажут, настаиваем на прекращении трампоцентричной политики. Это неправильные крайности, в парадигме которых также не стоит оценивать Трампа либо как друга Украины, либо как врага, который только о том и мечтает, как покрепче сдружиться с Путиным. На самом деле между США и Россией есть достаточно серьезные противоречия, иначе они бы уже давно обо всем договорились бы. Поэтому, в том числе встречу Зеленского с американским вице-президентом и госсекретарем в Риме не стоит оценивать в радикально-эмоциональных измерениях. Украинцы уже успели навешать на Венса определенные ярлыки, но должны строить с ним взвешенные, конструктивные отношения, потому что это действительно важно".

Эксперт прогнозирует, что в ближайшее время Соединенные Штаты всячески будут пытаться сломать патовую ситуацию в переговорах и ускорить процесс для выхода на компромиссный вариант. Скорее всего, считает политолог, Белый дом будет продвигать не мир на российских условиях, а свой мирный план, более известный как "22 пункта Келлога". И хотя Financial Times пишет, что россияне отвергли этот план, Владимир Фесенко считает, что Трамп лично будет его проталкивать в непосредственных контактах с Путиным.

Зато россияне, констатирует политолог, будут затягивать мирные переговоры, "потому что РФ наоборот планирует усиливать войну".

"Как бы там ни было, но Дональд Трамп со временем может усилить антироссийские ограничительные меры, но не введет так называемые адские санкции в отношении РФ. С другой стороны, Трамп не пойдет на то, чтобы договариваться с Путиным на его условиях. В Москве это прекрасно понимают, поэтому стратегия России заключается в том, чтобы переключить Трампа с вопросов войны в Украине на вопросы торговли и вопросы экономического сотрудничества в целом. С учетом текущего момента, письмо Зеленского Трампу является уместным тактическим шагом. Впрочем, если говорить об отношениях США и РФ, то все же Трамп, думаю, будет подталкивать Путина к тому, чтобы сначала договориться о мире, а потом уже говорить о торговле", — резюмирует Владимир Фесенко.

В сложившихся условиях, убежден политолог, Украина, стремясь к прекращению огня, будет подстраиваться под американскую позицию, пытаясь благодаря США давить на Россию. При этом одновременно, акцентирует эксперт, Киев, учитывая подготовку россиян к летнему наступлению, должен максимально активизировать разноуровневые переговоры с американцами о восстановлении Соединенными Штатами военной поддержки ВСУ.