"Делегация низкого уровня": Зеленский впервые поговорил с Вэнсом после ссоры в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Риме с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио назвал российских посланников на переговорах в Стамбуле "делегацией низкого уровня".

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Сообщение об этом украинский лидер опубликовал в своем Telegram-канале вечером 18 мая.

По словам Зеленского, он обсудил с американскими чиновниками переговоры в Турции, на которые Кремль направил "делегацию низкого уровня, которая не имела полномочий принимать решения". Президент Украины отметил, что Киев готов к "настоящей дипломатии" и стремится как можно быстрее достичь полного и безусловного прекращения огня.

Кроме того, во время разговора с вице-президентом и госсекретарем США Владимир Зеленский касался вопросов антироссийских санкций, двусторонней американо-украинской торговли и оборонного сотрудничества, ситуации на фронте в Украине и масштабного обмена пленными, о котором договорились во время переговоров в Стамбуле украинская и российская делегации.

"Давление на Россию должно продолжаться, пока она не будет готова остановить войну. И, конечно, мы обсудили наши совместные шаги для достижения справедливого и устойчивого мира", — резюмировал украинский президент.

Также он выразил благодарность народу США за поддержку Украины и лидерство в сохранении человеческих жизней.

Украинская и американская делегация встретились в Риме 18 мая Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал

Переговоры в Стамбуле: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл для переговоров в турецкую столицу Анкару 15 мая. Тогда он заявил, что президент РФ Владимир Путин прислал "бутафорскую" делегацию, которая не уполномочена самостоятельно принимать решения. В состав переговорной группы россиян входили помощник Кремля Владимир Мединский,

Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле началась в обед 16 мая во дворце Долмабахче. Это были первые прямые переговоры между странами с марта 2022 года.

Глава делегации россиян Владимир Мединский по итогам встречи заявил, что доволен результатом переговоров в Стамбуле. По его словам, стороны договорились об обмене пленными по формуле "1000 на 1000", описании каждой из сторон своего видения прекращения огня, а также Владимир Путин получил запрос на личный разговор с Владимиром Зеленским. О том, что во время переговоров Украины и РФ в Стамбуле делегации договорились об обмене пленными, говорил также министр обороны Украины Рустем Умеров.

Спор Зеленского и Трампа в Белом доме в Белом доме

Во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля произошла словесная перепалка, когда украинский лидер упомянул о необходимости внести гарантии безопасности в соглашение о полезных ископаемых. Вице-президент США Джей Ди Вэнс вмешался в разговор и заявил, что украинский президент недостаточно благодарен Штатам за помощь, а Вооруженным силам Украины не хватает людей. Зеленский в свою очередь пригласил его приехать и увидеть ситуацию на фронте и в украинских городах собственными глазами.

Зеленский посещал инаугурацию нового Папы Римского Льва XIV

Отметим, Владимир Зеленский, Джей Ди Вэнс и Марко Рубио были гостями церемонии интронизации нового Папы Римского Льва XIV, которая проходила 18 мая на площади Святого Петра в Ватикане. На мероприятие было приглашено более 200 политических лидеров со всего мира.