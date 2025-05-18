Новый Папа: как прошла церемония инаугурации Льва XIV (фото, видео)

На площади Святого Петра в Ватикане состоялась церемония интронизации Папы Римского Льва XIV, после которой он официально вступил в свою должность.

Related video

Фокус собрал все, что известно об интронизации Льва XIV.

Кто стал гостями интронизации

На мессу приглашены более 200 политических лидеров со всего мира, включая президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, британского принца Эдварда, королевскую семью Испании, вице-президента США Дж. Д. Вэнса с супругой, президента Аргентины Хавьера Милея, президента Израиля Исаака Герцога и президента Украины Владимира Зеленского с женой.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс с женой Фото: Getty Images

Папа Римский появился перед публикой в белом автомобиле, стоя в открытом люке и приветствуя присутствующих.

Как проходила интронизация Папы Римского

Основные символы и этапы мессы основаны на официальной литургической книге Ватикана (опубликованной на итальянском языке) "Порядок обрядов для инаугурации Петровского служения епископа Рима". Порядок ввели в 2005 году и обновили в 2013-м.

Раньше церемония интронизации включала коронование папы папской тиарой или "трирегнумом", золотой короной со священными изображениями и драгоценными камнями, состоящей из трех перекрывающих друг друга корон, символом духовной, светской и верховной власти. Последним понтификом, носившим ее, был папа Павел VI (Джованни Баттиста Монтини)в 1963 году, после чего он решил отказаться от ее использования, хотя и оставил своим преемникам возможность вновь использовать тиару. Он продал собственную тиару и пожертвовал вырученные средства международным миссиям.

Сегодня она хранится в Национальном храме Непорочного Зачатия в Вашингтоне, округ Колумбия.

Другие символы понтифика – паллиум (паллий) и кольцо рыбака. Паллиум представляет собой полосу белой шерсти с пятью красными вышитыми крестами, символом пастырской миссии и общения со вселенской церковью. Он соткан монахинями-бенедиктинками из Санта-Чечилия-ин-Урбе в Трастевере, Рим из шерсти двух ягнят монахов-траппистов, которые благословляют ягнят 21 января, в праздник Святой Агнессы.

Паллиум крепится тремя булавками, напоминающими гвозди креста, и носится на плечах.

Кольцо рыбака, доставленное кардиналом Джованни Баттиста Ре, символизирует связь со Святым Петром, первого апостола и рыбака, которого считают первым Папой, и апостольской миссией Папы. Оно сделано из чистого золота. На нем выгравирована лодка Святого Петра, окруженная именем нового папы. Ширина украшения составляет почти 11 см.

Раньше использовавшееся в качестве печати для папских документов, кольцо теперь является символом, который ломается, уничтожается или отменяется после смерти понтифика.

Так выглядит кольцо рыбака Льва XIV Фото: peaches36s

Этапы интронизации

Сослужащие кардиналы в белых литургических одеждах приветствовали Алтарь исповеди в соборе Святого Петра. Папа подошел к алтарю, поцеловал его, окурил, а дьякон взял Книгу Евангелий. Затем понтифик спустился к гробнице Святого Петра внутри базилики для молитвы и окуривания.

Кардинал-протодиакон взял из реликвария паллий и кольцо рыбака. Кардиналы отправились процессией к паперти площади Святого Петра, за ними последовал Папа.

Паллум, кольцо и Книга Евангелий поместили на алтарь.

Папа поклонился, обернулся вокруг алтаря и начал празднование. Чтения празднования включали Исаию 26:1-4 (первое чтение); Псалом 117; 1 Петра 5:1-5, 10-11 (второе чтение); и Иоанна 21:15-19 (Евангелие).

Кардинал вручил паллий и кольцо понтифику в сопровождении вице-декана и государственного секретаря.

Папа благословил Книгу Евангелий и принял паллий на свои плечи, после чего кардинал надел кольцо рыбака на безымянный палец левой руки папы. Затем понтифик благословил Книгу Евангелий в четырех направлениях под пения хора и собрания.

Папа Римский на церемонии интронизации Фото: Getty Images

Представители Католической церкви почтили нового папу, включая трех первых кардиналов каждого сана (епископского, пресвитерского и диаконского); одного епископа, одного священника и одного диакона; два генеральных настоятеля (один мужчина и одна женщина); супружеская пара; и один мальчик и одна девочка (каждый конфирмован) с каждого континента.

В конце проповеди Папа Лев XIV передал традиционное благословение "городу и миру".

Через неделю, в воскресенье, 25 мая, в 17:00, Лев вступит во владение римской "cathedra" (епископским креслом) в архибазилике Святейшего Спасителя и Святых Иоанна Крестителя и Иоанна Евангелиста в Латеране, известной на латыни как "Omnium urbis".

Что известно о новом Папе Римском

69-летний кардинал Роберт Превоc, родом из Чикаго, стал первым американским понтификом и принял сан под именем Лев XIV. Его судьбу решили 133 кардинала со всего мира, выбрав его Папой Римским после смерти Папы Римского Франциска, которого не стало 21 апреля. Предыдущий понтифик долго болел перед смертью.

8 мая Лев XIV впервые обратился к пастве с балкона базилики святого Петра.

"Мир всем вам. Самые дорогие братья и сестры, это первое приветствие воскресшего Христа. Я хотел бы передать приветствие вашим семьям, всем вам, где бы вы ни были. Пусть мир будет с вами", – сказал он на итальянском языке.

Ранее Фокус писал, почему понтифик взял себе именно такое имя, а также рассказывал о том, что он предложил Ватикан в качестве переговорной площадки между Украиной и Россией для завершения войны.