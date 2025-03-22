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Папе Римскому Франциску придется заново учиться говорить, — кардинал Ватикана

Папа Римский Франциск, икона
Фото: Vatican News | Папа Римский Франциск

Папа Римский находится в больнице уже пять недель. Его горло высушил сильный поток кислорода.

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Папа Римский Франциск медленно восстанавливает силы в больнице, но ему придется заново учиться говорить после длительного использования высокопотоковой кислородной терапии. Об этом, как пишет Reuters, заявил кардинал Виктор Мануэль Фернандес.

Кардинал, являющийся главой доктринального управления Ватикана, опроверг предположения о том, что понтифик уйдет в отставку, и заявил, что он возвращается к своему прежнему статусу.

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"Папа чувствует себя очень хорошо, но сильный поток кислорода все высушивает. Ему нужно заново учиться говорить, но его общее физическое состояние такое же, как и прежде", — сказал Фернандес

88-летний Папа Римский находится в больнице с 14 февраля, страдая от двусторонней пневмонии. В последнем отчете о состоянии здоровья, опубликованном в пятницу, Ватикан сообщил, что состояние папы остается стабильным, наблюдаются "незначительные улучшения дыхания и подвижности".

В нем подтвердилось, что с понедельника он не пользовался искусственной вентиляцией легких для облегчения дыхания ночью, а большую часть времени получал кислород через небольшой шланг под носом.

Официальной информации о том, когда он вернется домой в Ватикан, пока нет, и Фернандес сказал, что не знает, будет ли он выписан до Пасхи, которая приходится на 20 апреля.

"Он может вернуться, но врачи хотят быть уверены на 100%, потому что он считает, что, учитывая то немногое время, что у него осталось, он хочет полностью посвятить себя другим, а не себе", — сказал Фернандес.

Первое фото Понтифика после госпитализации. Папа Франциск молится после сослужения Евхаристии утром 16 марта. Fullscreen
Первое фото Понтифика после госпитализации. Папа Франциск молится после сослужения Евхаристии утром 16 марта.
Фото: Holy See Press Office

В воскресенье, 23 марта, Папа Франциск, намерен обратиться из больничной палаты с приветствием к верующим. Текст размышлений Понтифика по случаю воскресной молитвы "Ангел Господень" будет распространен в письменной форме. Папа Франциск уже совершал воскресную молитву из больницы в 2021 году, когда ему сделали плановую операцию на кишечнике.

Напомним, ранее Папе Франциску провели переливание крови. Сначала, после обострения приступа бронхита, врачи диагностировали у пациента сложную вирусную, бактериальную и грибковую инфекцию дыхательных путей, а затем двустороннюю пневмонию.

Также Фокус писал, кто может стать следующим Папой Римским после Франциска. В качестве преемников главы католической церкви могут рассматриваться несколько видных кардиналов.