Папе Римскому Франциску придется заново учиться говорить, — кардинал Ватикана

Папа Римский находится в больнице уже пять недель. Его горло высушил сильный поток кислорода.

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Папа Римский Франциск медленно восстанавливает силы в больнице, но ему придется заново учиться говорить после длительного использования высокопотоковой кислородной терапии. Об этом, как пишет Reuters, заявил кардинал Виктор Мануэль Фернандес.

Кардинал, являющийся главой доктринального управления Ватикана, опроверг предположения о том, что понтифик уйдет в отставку, и заявил, что он возвращается к своему прежнему статусу.

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"Папа чувствует себя очень хорошо, но сильный поток кислорода все высушивает. Ему нужно заново учиться говорить, но его общее физическое состояние такое же, как и прежде", — сказал Фернандес

88-летний Папа Римский находится в больнице с 14 февраля, страдая от двусторонней пневмонии. В последнем отчете о состоянии здоровья, опубликованном в пятницу, Ватикан сообщил, что состояние папы остается стабильным, наблюдаются "незначительные улучшения дыхания и подвижности".

В нем подтвердилось, что с понедельника он не пользовался искусственной вентиляцией легких для облегчения дыхания ночью, а большую часть времени получал кислород через небольшой шланг под носом.

Официальной информации о том, когда он вернется домой в Ватикан, пока нет, и Фернандес сказал, что не знает, будет ли он выписан до Пасхи, которая приходится на 20 апреля.

"Он может вернуться, но врачи хотят быть уверены на 100%, потому что он считает, что, учитывая то немногое время, что у него осталось, он хочет полностью посвятить себя другим, а не себе", — сказал Фернандес.

Первое фото Понтифика после госпитализации. Папа Франциск молится после сослужения Евхаристии утром 16 марта. Фото: Holy See Press Office

В воскресенье, 23 марта, Папа Франциск, намерен обратиться из больничной палаты с приветствием к верующим. Текст размышлений Понтифика по случаю воскресной молитвы "Ангел Господень" будет распространен в письменной форме. Папа Франциск уже совершал воскресную молитву из больницы в 2021 году, когда ему сделали плановую операцию на кишечнике.

Напомним, ранее Папе Франциску провели переливание крови. Сначала, после обострения приступа бронхита, врачи диагностировали у пациента сложную вирусную, бактериальную и грибковую инфекцию дыхательных путей, а затем двустороннюю пневмонию.

Также Фокус писал, кто может стать следующим Папой Римским после Франциска. В качестве преемников главы католической церкви могут рассматриваться несколько видных кардиналов.