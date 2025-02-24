Нострадамус предсказал судьбу папы римского Франциска и всей Католической церкви

Папа римский оказался в больнице. И оказалось, что о его судьбе было сделано предсказание несколько столетий назад.

Related video

Известный провидец Нострадамус, который жил в 16 веке, сделал мрачное предсказание насчет папы римского Франциска, который сейчас находится в больнице. Об этом пишет Mirror.

Лидер Католической церкви остается в критическом состоянии, анализы крови показывают раннюю почечную недостаточность. 88-летний понтифик сумел посетить мессу из больницы в воскресенье, к радости своих последователей.

Однако исследователи предсказаний Нострадамуса полагают, что его судьба была предсказана столетия назад.

Якобы в предсказаниях Нострадамуса сказано: "Через смерть очень старого понтифика… будет избран римлянин доброго возраста. О нем будут говорить, что он ослабляет свой престол… но долго он будет сидеть и заниматься кусающей деятельностью".

Ранее проведенные анализы крови Папы показали "начальную, легкую, почечную недостаточность", но врачи заявили, что она находится под контролем. 88-летний Франциск философски отнесся к состоянию своего здоровья, отметив, что "готов к смерти".

Папа римский попал в больницу Фото: Getty Images

Нострадамус, также известный как Мишель де Нострадам, умер в 1566 году. Ряд его пророчеств из книги Les Propheties, похоже, сбылись за годы после ее выхода более 450 лет назад. Среди них — возвышение Адольфа Гитлера, расстрел президента Джона Ф. Кеннеди, начало пандемии Covid и финансовый кризис в 2022 году.

Напомним, Фокус писал о том, кто может занять папский престол в Ватикане, если Папа Римский Франциск не справится со своим недугом.

Также стало известно, что Франциск изменил правила папских похорон, нарушив вековые традиции.