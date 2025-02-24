Нострадамус передбачив долю папи римського Франциска і всієї Католицької церкви

Папа римський опинився в лікарні. І виявилося, що про його долю було зроблено передбачення кілька століть тому.

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Відомий провидець Нострадамус, який жив у 16 столітті, зробив похмуре передбачення щодо папи римського Франциска, який зараз перебуває в лікарні. Про це пише Mirror.

Лідер Католицької церкви залишається в критичному стані, аналізи крові показують ранню ниркову недостатність. 88-річний понтифік зумів відвідати месу з лікарні в неділю, на радість своїх послідовників.

Однак дослідники передбачень Нострадамуса вважають, що його долю було передбачено століття тому.

Нібито в передбаченнях Нострадамуса сказано: "Через смерть дуже старого понтифіка... буде обраний римлянин доброго віку. Про нього говоритимуть, що він послаблює свій престол... але довго він сидітиме і займатиметься кусючою діяльністю".

Раніше проведені аналізи крові Папи показали "початкову, легку, ниркову недостатність", але лікарі заявили, що вона перебуває під контролем. 88-річний Франциск філософськи поставився до стану свого здоров'я, зазначивши, що "готовий до смерті".

Папа римський потрапив до лікарні Фото: Getty Images

Нострадамус, також відомий як Мішель де Нострадам, помер 1566 року. Низка його пророцтв із книги Les Propheties, схоже, справдилися за роки після її виходу понад 450 років тому. Серед них — піднесення Адольфа Гітлера, розстріл президента Джона Ф. Кеннеді, початок пандемії Covid і фінансова криза 2022 року.

Нагадаємо, Фокус писав про те, хто може зайняти папський престол у Ватикані, якщо Папа Римський Франциск не впорається зі своєю недугою.

Також стало відомо, що Франциск змінив правила папського похорону, порушивши вікові традиції.