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Папі Римському Франциску доведеться заново вчитися говорити, — кардинал Ватикану

Папа Римський Франциск, ікона
Фото: Vatican News | Папа Римський Франциск

Папа Римський перебуває в лікарні вже п'ять тижнів. Його горло висушив сильний потік кисню.

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Папа Римський Франциск повільно відновлює сили в лікарні, але йому доведеться заново вчитися говорити після тривалого використання високопотокової кисневої терапії. Про це, як пише Reuters, заявив кардинал Віктор Мануель Фернандес.

Кардинал, який є главою доктринального управління Ватикану, спростував припущення про те, що понтифік піде у відставку, і заявив, що він повертається до свого колишнього статусу.

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"Папа почувається дуже добре, але сильний потік кисню все висушує. Йому потрібно заново вчитися говорити, але його загальний фізичний стан такий самий, як і раніше", — сказав Фернандес

88-річний Папа Римський перебуває в лікарні з 14 лютого, страждаючи від двосторонньої пневмонії. В останньому звіті про стан здоров'я, опублікованому в п'ятницю, Ватикан повідомив, що стан папи залишається стабільним, спостерігаються "незначні поліпшення дихання і рухливості".

У ньому підтвердилося, що з понеділка він не користувався штучною вентиляцією легенів для полегшення дихання вночі, а більшу частину часу отримував кисень через невеликий шланг під носом.

Офіційної інформації про те, коли він повернеться додому до Ватикану, поки що немає, і Фернандес сказав, що не знає, чи буде він виписаний до Великодня, який припадає на 20 квітня.

"Він може повернутися, але лікарі хочуть бути впевненими на 100%, тому що він вважає, що, з огляду на той небагато часу, що у нього залишився, він хоче повністю присвятити себе іншим, а не собі", — сказав Фернандес.

Перше фото Понтифіка після госпіталізації. Папа Франциск молиться після співслужіння Євхаристії вранці 16 березня. Fullscreen
Перше фото Понтифіка після госпіталізації. Папа Франциск молиться після співслужіння Євхаристії вранці 16 березня.
Фото: Holy See Press Office

У неділю, 23 березня, Папа Франциск, має намір звернутися з лікарняної палати з привітанням до вірян. Текст роздумів Понтифіка з нагоди недільної молитви "Ангел Господній" буде розповсюджено в письмовій формі. Папа Франциск уже здійснював недільну молитву з лікарні 2021 року, коли йому зробили планову операцію на кишківнику.

Нагадаємо, раніше Папі Франциску провели переливання крові. Спочатку, після загострення нападу бронхіту, лікарі діагностували в пацієнта складну вірусну, бактеріальну та грибкову інфекцію дихальних шляхів, а потім двосторонню пневмонію.

Також Фокус писав, хто може стати наступним Папою Римським після Франциска. Як наступників глави католицької церкви можуть розглядатися кілька видних кардиналів.