Папі Римському Франциску доведеться заново вчитися говорити, — кардинал Ватикану

Папа Римський перебуває в лікарні вже п'ять тижнів. Його горло висушив сильний потік кисню.

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Папа Римський Франциск повільно відновлює сили в лікарні, але йому доведеться заново вчитися говорити після тривалого використання високопотокової кисневої терапії. Про це, як пише Reuters, заявив кардинал Віктор Мануель Фернандес.

Кардинал, який є главою доктринального управління Ватикану, спростував припущення про те, що понтифік піде у відставку, і заявив, що він повертається до свого колишнього статусу.

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"Папа почувається дуже добре, але сильний потік кисню все висушує. Йому потрібно заново вчитися говорити, але його загальний фізичний стан такий самий, як і раніше", — сказав Фернандес

88-річний Папа Римський перебуває в лікарні з 14 лютого, страждаючи від двосторонньої пневмонії. В останньому звіті про стан здоров'я, опублікованому в п'ятницю, Ватикан повідомив, що стан папи залишається стабільним, спостерігаються "незначні поліпшення дихання і рухливості".

У ньому підтвердилося, що з понеділка він не користувався штучною вентиляцією легенів для полегшення дихання вночі, а більшу частину часу отримував кисень через невеликий шланг під носом.

Офіційної інформації про те, коли він повернеться додому до Ватикану, поки що немає, і Фернандес сказав, що не знає, чи буде він виписаний до Великодня, який припадає на 20 квітня.

"Він може повернутися, але лікарі хочуть бути впевненими на 100%, тому що він вважає, що, з огляду на той небагато часу, що у нього залишився, він хоче повністю присвятити себе іншим, а не собі", — сказав Фернандес.

Перше фото Понтифіка після госпіталізації. Папа Франциск молиться після співслужіння Євхаристії вранці 16 березня. Фото: Holy See Press Office

У неділю, 23 березня, Папа Франциск, має намір звернутися з лікарняної палати з привітанням до вірян. Текст роздумів Понтифіка з нагоди недільної молитви "Ангел Господній" буде розповсюджено в письмовій формі. Папа Франциск уже здійснював недільну молитву з лікарні 2021 року, коли йому зробили планову операцію на кишківнику.

Нагадаємо, раніше Папі Франциску провели переливання крові. Спочатку, після загострення нападу бронхіту, лікарі діагностували в пацієнта складну вірусну, бактеріальну та грибкову інфекцію дихальних шляхів, а потім двосторонню пневмонію.

Також Фокус писав, хто може стати наступним Папою Римським після Франциска. Як наступників глави католицької церкви можуть розглядатися кілька видних кардиналів.