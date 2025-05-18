Новий Папа: як відбулася церемонія інавгурації Лева XIV (фото, відео)

На площі Святого Петра у Ватикані відбулася церемонія інтронізації Папи Римського Лева XIV, після якої він офіційно вступив на свою посаду.

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Фокус зібрав усе, що відомо про інтронізацію Лева XIV.

Хто став гостями інтронізації

На месу запрошено понад 200 політичних лідерів з усього світу, включно з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, британським принцом Едвардом, королівською сім'єю Іспанії, віцепрезидентом США Дж.Д.Венсом із дружиною, президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм, президентом Ізраїлю Ісааком Герцогом і президентом України Володимиром Зеленським із дружиною.

Віце-президент США Джей Ді Венс із дружиною Фото: Getty Images

Папа Римський з'явився перед публікою в білому автомобілі, стоячи у відкритому люку і вітаючи присутніх.

Як проходила інтронізація Папи Римського

Основні символи та етапи меси ґрунтуються на офіційній літургійній книзі Ватикану (опублікованій італійською мовою) "Порядок обрядів для інавгурації Петровського служіння єпископа Риму". Порядок запровадили 2005 року й оновили 2013-го.

Раніше церемонія інтронізації включала коронування папи папською тіарою або "трирегнумом", золотою короною зі священними зображеннями і коштовним камінням, що складається з трьох корон, які перекривають одна одну, символом духовної, світської і верховної влади. Останнім понтифіком, який носив її, був папа Павло VI (Джованні Баттіста Монтіні) 1963 року, після чого він вирішив відмовитися від її використання, хоча і залишив своїм наступникам можливість знову використовувати тіару.

Він продав власну тіару і пожертвував виручені кошти міжнародним місіям. Сьогодні вона зберігається в Національному храмі Непорочного Зачаття у Вашингтоні, округ Колумбія.

Інші символи понтифіка — паліум (палій) і перстень рибалки. Паліум являє собою смугу білої вовни з п'ятьма червоними вишитими хрестами, символом пастирської місії і спілкування зі вселенською церквою. Він витканий черницями-бенедиктинками з Санта-Чечілія-ін-Урбе в Трастевере, Рим з вовни двох ягнят ченців-трапістів, які благословляють ягнят 21 січня, у свято Святої Агнеси.

Паліум кріпиться трьома шпильками, що нагадують цвяхи хреста, і носиться на плечах.

Перстень рибалки, доставлений кардиналом Джованні Баттіста Ре, символізує зв'язок зі Святим Петром, першим апостолом і рибалкою, якого вважають першим Папою, та апостольською місією папи. Він зроблений із чистого золота. На ньому вигравірувано човен Святого Петра, оточений ім'ям нового папи. Ширина прикраси становить майже 11 см.

Прикраса, яку раніше використовували як печатку для папських документів, тепер є символом, що ламається, знищується або скасовується після смерті понтифіка.

Такий вигляд має перстень рибалки Лева XIV Фото: peaches36s

Етапи інтронізації

Кардинали, які співслужили, у білому літургійному одязі вітали Вівтар сповіді в соборі Святого Петра. Папа підійшов до вівтаря, поцілував його, окурив, а диякон узяв Книгу Євангелій. Потім понтифік спустився до гробниці Святого Петра всередині базиліки для молитви та обкурювання.

Кардинал-протодиакон узяв із релікварію палій і перстень рибалки. Кардинали вирушили процесією до паперті площі Святого Петра, за ними пішов Папа.

Паллум, перстень і Книгу Євангелій помістили на вівтар.

Папа вклонився, обернувся навколо вівтаря і почав святкування. Читання святкування включали Ісаю 26:1-4 (перше читання); Псалом 117; 1 Петра 5:1-5, 10-11 (друге читання); та Івана 21:15-19 (Євангеліє).

Кардинал вручив палій і каблучку понтифіку в супроводі віце-декана і державного секретаря.

Папа благословив Книгу Євангелій і прийняв палій на свої плечі, після чого кардинал вдягнув перстень рибалки на безіменний палець лівої руки папи. Потім понтифік благословив Книгу Євангелій у чотирьох напрямках під співи хору та зібрання.

Папа Римський на церемонії інтронізації Фото: Getty Images

Представники Католицької церкви вшанували нового папу, включно з трьома першими кардиналами кожного сану (єпископського, пресвітерського та дияконського); одним єпископом, одним священиком та одним дияконом; двома генеральними настоятелями (один чоловік та одна жінка); подружнім подружжям; і одним хлопчиком та однією дівчинкою (кожна конфірмована) з кожного континенту.

Наприкінці проповіді Папа Лев XIV передав традиційне благословення "місту і світу".

За тиждень, у неділю, 25 травня, о 17:00, Лев вступить у володіння римською "cathedra" (єпископським кріслом) в архібазиліці Найсвятішого Спасителя і Святих Іоанна Хрестителя та Іоанна Євангеліста в Латерані, відомої на латині як "Omnium urbis".

Що відомо про нового Папу Римського

69-річний кардинал Роберт Превос, родом із Чикаго, став першим американським понтифіком і прийняв сан під ім'ям Лев XIV. Його долю вирішили 133 кардинали з усього світу, обравши його Папою Римським після смерті Папи Римського Франциска, якого не стало 21 квітня. Попередній понтифік довго хворів перед смертю.

8 травня Лев XIV вперше звернувся до пастви з балкона базиліки святого Петра.

"Мир усім вам. Найдорожчі брати і сестри, це перше привітання воскреслого Христа. Я хотів би передати вітання вашим сім'ям, усім вам, де б ви не були. Нехай мир буде з вами", — сказав він італійською мовою.

Раніше Фокус писав, чому понтифік взяв собі саме таке ім'я, а також розповідав про те, що він запропонував Ватикан як переговорний майданчик між Україною і Росією для завершення війни.