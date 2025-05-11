Світ на порозі нової революції: Папа Лев XIV обрав своє ім'я через загрозу ШІ (відео)

Папа Римський Лев XIV порівняв загрози від технологій штучного інтелекту з промисловою революцією XIX століття, коли церквою керував Лев XIII. На думку нового понтифіка, через ШІ можуть з'явитись нові соціальні проблеми, які зачеплять робочий клас.

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Про причини обрання імені Лев XIV й про те, як на вибір вплинув ШІ, написало медіа The Verge.

Папа Лев XIV - див. коментар про ШІ з 1:42

Медіа опублікувало фрагмент виступу Папи Римського перед кардиналами 10 травня, переклад якого розмістили на порталі Ватикану. При цьому зауважується, що папа Лев XIV назвав ШІ однією з причин свого папського імені. У виступі перед кардиналами понтифік заявив, що ітиме шляхом Папи Франциска, який турбувався про "найменших та відкинутих" та був готовий вести "сміливий та довірливий діалог із сучасним світом у його різних складових та реаліях". Останній Папа з іменем Лев займався соціальними питаннями під час промислової революції 19 століття, нагадав понтифік. Зараз такої ж сили вплив матиме штучний інтелект, тому він і вирішив стати наступним понтифіком з таким іменем, ішлося у виступі.

"Папа Лев XIII у своїй історичній енцикліці Rerum Novarum розглядав соціальне питання в контексті першої великої промислової революції. У наш час Церква пропонує кожному скарбницю свого соціального вчення у відповідь на чергову промислову революцію та на розвиток у галузі штучного інтелекту, що ставить нові виклики для захисту людської гідності, справедливості та робочої сили", — сказав він.

Тим часом The Verge підтвердило, що Ватикан дійсно зацікавився новітніми цифровими технологіями. Наприклад, у січні 2025 року з'явились міркування про обмеженість цих технологій та про їхній вплив на істину та етику. Крім того, у 2024 Папа Франциск застеріг, що ШІ може давати "частково або повністю хибні наративи, в які вірять та поширюють так, ніби вони правдиві". Медіа підсумувало: якщо Лев XIV згадав про ШІ у своїй першій промові, то він дійсно стурбованим цим питанням і приділятиме йому багато уваги.

Папа Лев XIV — деталі

Фокус публікував думку журналіста та історика Дениса Мандзюка щодо попередників нового Папи Римського, які раніше обирали ім'я Лев. Мандзюк проаналізував діяльність інших 12 понтифіків. Перший з них папував ще часів Римської імперії й навіть вів переговори з варваром Атиллою. Другий — зловживав накладанням анафеми (церковного прокляття). Третій — діяв в унісон з королем франків Карлом Великим і придушував заколоти про себе. Були папи, які правили менш як рік і помирали від рук зловмисників або від немічності. Журналіст окремо виділив Лева X, який походив з родини Медічі: священника названо "олігархом і бандюком свого часу".

Зазначимо, 9 травня на порталі Святого Престолу повідомили, що новий папа пройде офіційну інтронізацію, Це станеться 18 травня, і після цього Лев XIV прочитає першу офіційну проповідь для усіх католиків.

Нагадуємо, 26 квітня відбулось поховання Папи Франциска, на якому Ватикан порушив протокол заради президента України Володимира Зеленського.