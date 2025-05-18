"Делегація низького рівня": Зеленський уперше поговорив з Венсом після сварки у Білому домі

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в Римі з віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венсом і держсекретарем Марко Рубіо назвав російських посланців на переговорах у Стамбулі "делегацією низького рівня".

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Повідомлення про це український лідер опублікував у своєму Telegram-каналі ввечері 18 травня.

За словами Зеленського, він обговорив з американськими урядовцями перемовини в Туреччині, на які Кремль направив "делегацію низького рівня, що не мала повноважень ухвалювати рішення". Президент України зазначив, що Київ готовий до "справжньої дипломатії" та прагне якнайшвидше досягти повного та безумовного припинення вогню.

Крім того, під час розмови з віцепрезидентом і держсекретарем США Володимир Зеленський торкався питань антиросійських санкцій, двосторонньої американсько-української торгівлі та оборонної співпраці, ситуації на фронті в Україні та масштабного обміну полоненими, про який домовилися під час переговорів у Стамбулі українська та російська делегації.

"Тиск на Росію має тривати, доки вона не буде готова зупинити війну. І, звісно, ми обговорили наші спільні кроки задля досягнення справедливого та стійкого миру", — резюмував український президент.

Також він висловив вдячність народу США за підтримку України та лідерство у збереженні людських життів.

Українська та американська делегація зустрілися в Римі 18 травня Фото: Володимир Зеленський Telegram-канал

Переговори в Стамбулі: що відомо

Президент України Володимир Зеленський прибув для переговорів у турецьку столицю Анкару 15 травня. Тоді він заявив, що президент РФ Володимир Путін прислав "бутафорську" делегацію, яка не уповноважена самостійно ухвалювати рішення. До складу переговорної групи росіян входили помічник Кремля Володимир Мединський,

Зустріч делегацій Росії та України в Стамбулі почалася в обід 16 травня у палаці Долмабахче. Це були перші прямі переговори між країнами з березня 2022 року.

Очільник делегації росіян Володимир Мединський за підсумками зустрічі заявив, що задоволений результатом переговорів у Стамбулі. За його словами, сторони домовились про обмін полоненими за формулою "1000 на 1000", змалювання кожної зі сторін свого бачення припинення вогню, а також Володимир Путін отримав запит на особисту розмову з Володимиром Зеленським. Про те, що під час перемовин України та РФ у Стамбулі делегації домовилися про обмін полоненими, говорив також міністр оборони України Рустем Умєров.

Суперечка Зеленського і Трампа в Білому домі

Під час зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа в Овальному кабінеті Білого дому 28 лютого відбулася словесна перепалка, коли український лідер згадав про необхідність внести гарантії безпеки до угоди про корисні копалини. Віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився в розмову та заявив, що український президент недостатньо вдячний Штатам за допомогу, а Збройним силам України бракує людей. Зеленський своєю чергою запросив його приїхати та побачити ситуацію на фронті та в українських містах на власні очі.

Зеленський відвідував інавгурацію нового Папи Римського Лева XIV

Зазначимо, Володимир Зеленський, Джей Ді Венс і Марко Рубіо були гостями церемонії інтронізації нового Папи Римського Лева XIV, яка проходила 18 травня на площі Святого Петра у Ватикані. На захід було запрошено понад 200 політичних лідерів з усього світу.