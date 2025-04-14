План Келлога: спецпосланець Трампа пропонує поділити Україну на зони – кому це вигідно (карта)

Спецпредставник президента США по Україні Кіт Келлог заявляє, що в межах мирної угоди Україна може бути розділена на зони "майже як Берлін після Другої світової війни". Чи може Білий дім зробити практичну реалізацію цього сценарію, з’ясовував Фокус.

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Спеціальний представник Трампа по Україні, 80-річний генерал у відставці Кіт Келлог заявив, що після припинення вогню Україна могла би бути розділена на своєрідні зони відповідальності союзницьких сил, пише The Times.

Ось так спецпредставник Трампа Кіт Келлог бачить повоєнну Україну. Країну нібито можуть поділити на три зони відповідальності із 30-кілометровою буферною зоною

"Британські та французькі війська могли б розгорнути на заході країни, російська армія перебувала би на окупованому сході, а між ними були б українські війська і демілітаризована зона. Тобто, ви можете зробити, щоб це виглядало майже так, як сталося з Берліном після Другої світової війни, коли у вас була російська зона, французька зона, британська зона, американська зона. Демілітаризована зона у 18 миль (29 км – ред.) може бути створена вздовж існуючих ліній контролю на сході", — цитує видання пана Келлога, додаючи, що він не вважає англо-французькі сили на захід від Дніпра "провокаційними для Москви". При цьому зазначається, що США не надаватимуть задля реалізації такого сценарію "жодних наземних сил".

Дещо згодом Кіт Келлог написав в мережі X наступне: "Стаття в The Times фактично спотворює те, що я сказав. Я говорив про сили заспокоєння після припинення вогню на підтримку суверенітету України. Говорячи ж про розмежування, я мав на увазі райони або зони відповідальності союзницьких сил (без американських військ). Тобто, я НЕ мав на увазі поділ України".

Чи влаштовує Трампа запропонована Келлогом ідея щодо України

З огляду на реакцію Трампа щодо удару РФ по Сумах, вважає політолог Дмитро Левусь "план Келлога" цілком влаштовує президента США. Зокрема, у розмові з Фокусом експерт констатував: "Хай би скільки мирного населення не вбивала РФ, Трамп і представники його команди не є надто радикальними відносно Росії, акцентуючи на бажанні Білого дому закінчити війну. Після удару по місту Суми я не бачу, щоб настрої у Вашингтоні суттєво змінилися – Трамп налаштований на мир за будь-яку ціну, очікуючи, щоб цю ціну заплатила саме Україна. Тому Трамп, гадаю, цілком готовий до сценарію заморожування — не виключено, що в такому вигляді, в якому пропонується Келлогом".

Між тим, наголошує політолог, сама по собі аналогія з Берліном, яку в своїх ідеях проводить Кіт Келлог, є, м’яко кажучи, недоречною: "Порівняння України з повоєнною Німеччиною не те, що навіть "кульгаве", воно взагалі не вкладається в межі здорового глузду, оскільки Німеччина була розгромленим агресором, тоді як Україна – жертва агресії. Але в принципі, заява Келлога, як на мене, дуже яскраво ілюструє стиль мислення, притаманний нинішній американській владі в цілому і Трампу, зокрема. Чинна влада США постійно намагається виправдати Росію, попри те, що Трамп жонглює риторикою, "для балансу" заявляючи, зокрема, що РФ бомбардує Україну, як скажена".

Експерт: "Я думаю, що варіант Келлога, який фактично є заморожуванням війни, цілком влаштовує Трампа" Фото: Getty Images

При цьому, на переконання Дмитра Левуся, наразі президент США відійшов від ідеї закінчити війну повністю на російських умовах, але це зовсім не означає, що він пристав на принципи справедливості, права та незворотності покарання винуватця війни в особі РФ та її вищого керівництва.

"Я думаю, що варіант Келлога, який фактично є заморожуванням війни, цілком влаштовує Трампа. Тим паче, що цей план не передбачає безпосередньої участі Сполучених Штатів у наземній операції. Але про наземну операцію говорити поки що зарано – її модальність пропрацьовується європейськими союзниками. Але на мій погляд, певна американська участь в цьому, щоби там не заявляв Келлог або інші представники команди Трампа, все ж таки буде. Причому, участь не суто символічна у вигляді, наприклад, надання розвідданих. Гадаю, йтиметься про участь американців в ударній складовій, яка б посилювала наземний контингент. Тобто, мова йде про ударну авіацію, застосування ракет, тощо. Втім станом на зараз перспективи цієї операції є дещо туманними, при тому, що Європа дійсно демонструє рішучість по цьому треку", — підсумовує Дмитро Левусь.

Як і чому "карта Келлога" здійснила переполох і підштовхнула Путіна до дій

Зі свого боку політолог Олег Постернак у розмові з Фокусом робить наступний акцент: "Попри те, що пан Келлог зрештою свою заяву відкоригував, "карта Келлога", засмутила багатьох не лише в Україні, а й в усьому світі. Але слід розуміти, що це не карта поділу України, а карта розміщення різних сил для гарантування безпеки: десь українськими силами, десь – українсько-британсько-французькими. Але основна ціль цієї карти, на мою думку, полягає в легалізації знаходження російських військ на 20% окупованих українських територій. І з цією ідеєю, слід визнати, ця інформація/карта цілком справляється в сенсі тлумачення сприйняття окупованих територій, як територій, де просто собі знаходяться російські війська. Це — перша мета гри Келлога".

Експерт: "Скидається на те, що Трамп дійсно планує посилювати цей тиск з тим, аби змусити Зеленського піти на більш радикальні компроміси" Фото: Getty Images

Ще одним елементом цієї "гри" експерт вважає персональну лінію спецпредставника президента США: "Кіт Келлог значною мірою відсторонений від процесу мирного врегулювання і, грубо кажучи, наразі працює "балакучою головою", озвучуючи свої аналітичні думки з того чи іншого приводу. І в цьому сенсі свіжу заяву Келлога можна розглядати зокрема, в якості його спроби повернутися у велику гру шляхом пропонування альтернатив та нових ідей. Але американці… вони такі, що допоки не перепробують усі найгірші варіанти, не дійдуть до більш-менш прийнятного".

Одним з найгірших варіантів експерт вважає тиск на Україну: "Скидається на те, що Трамп дійсно планує посилювати цей тиск з тим, аби змусити Зеленського піти на більш, скажімо так, радикальні компроміси. І Кремль тут активно включився, адже удар по Кривому Рогу та Сумах – це фактично тиск на Трампа і демонстрація "апетитів", аби у США бачили непоступливість РФ в її максималістських вимогах. Чого добивається Путін? Він своїми ударами по Україні каже Трампу: "Бачиш, я можу розширювати фронт вглибину та ширину, тому, давай, пришвидшуй тиск на Україну і змусь її піти на прийняття усіх моїх вимог".

Експерт: "Чого добивається Путін? Він своїми ударами по Україні каже Трампу: "Бачиш, я можу розширювати фронт вглибину та ширину, тому, давай, пришвидшуй тиск на Україну" Фото: Getty Images

На цьому етапі російську сторону, вважає Олег Постернак, абсолютно не влаштовує небажання Трампа аж надто сильно тиснути на Україну. Поки що адміністрація президента США серез низку якихось причин цього не робить, констатує політолог, але зрештою таки може піти на це. В цьому контексті політолог згадує нещодавню зустріч спецпредставника Трампа Віткоффа з Путіним, під час якої, на його думку, це питання предметно обговорювалося. Кремль, припускає аналітик, міг пообіцяти американцям зберігати нейтралітет в конфлікті США проти Ірану, отримуючи натомість з боку Вашингтону гарантії посилення тиску на Україну, зокрема в питаннях, що стосуються тимчасово окупованих територій.

Резюмуючи, Олег Постернак наголосив, що якби питання врегулювання російсько-української війни можна було б закрити за допомогою "простих рецептів Келлога та Віткоффа", це вже було б схвалено Трампом, який мріє забути цей тематичний кейс, як жахливий сон.