"Спотворює те, що я сказав": Келлог заперечує, що пропонував поділити Україну

Спцепредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог стверджує, що стаття у виданні The Times спотворює його слова, оскільки він не пропонував поділити Україну на "зони впливу".

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Про це Келлог написав в мережі Х.

"Стаття в "Таймс" спотворює те, що я сказав. Я говорив про сили стійкості після припинення вогню на підтримку суверенітету України", — написав Келлог.

Він пояснив, що в частині інтерв'ю для The Times, де обговорювалось розмежування України на різні "зони впливу", він мав на увазі райони або зони відповідальності союзницьких сил, проте без американських військ.

"Я не мав на увазі поділ України", — наголосив Келлог.

Пост Келлога Фото: скриншот

Келлог запропонував поділити Україну?

В інтерв'ю The Times Кіт Келлог заявив, що Україну за зразком післявоєнного Берліну можна поділити на російську та західну "зони впливу", між якими буде близько 29 кілометрів буферної зони.

За його планом, Росія контролює схід України, а на заході можуть з'явитися британські та французькі сили, як частина "гарантійної місії".

Водночас США не спрямовуватимуть наземні війська на українську територію, але можуть брати участь у координації західних сил.

"Можна зробити так, щоб це було схоже на те, що сталося з Берліном після Другої світової війни, коли були російська зона, французька зона, британська зона, зона США", — сказав Келлог.

Нагадаємо, 11 квітня видання Reuters оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що Віткофф запропонував Трампу віддати Росії чотири українські області.

12 квітня у Білому домі заявили, що Дональд Трамп розчарований як Україною, так і Росією.