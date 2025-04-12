"Искажает то, что я сказал": Келлог отрицает, что предлагал поделить Украину

Спцепредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог утверждает, что статья в издании The Times искажает его слова, поскольку он не предлагал поделить Украину на "зоны влияния".

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Об этом Келлог написал в сети Х.

"Статья в "Таймс" искажает то, что я сказал. Я говорил о силах стойкости после прекращения огня в поддержку суверенитета Украины", — написал Келлог.

Он пояснил, что в части интервью для The Times, где обсуждалось разграничение Украины на различные "зоны влияния", он имел в виду районы или зоны ответственности союзнических сил, однако без американских войск.

"Я не имел в виду разделение Украины", — подчеркнул Келлог.

Пост Кэллога Фото: скриншот

Кэллог предложил поделить Украину?

В интервью The Times Кит Келлог заявил, что Украину по образцу послевоенного Берлина можно поделить на российскую и западную "зоны влияния", между которыми будет около 29 километров буферной зоны.

По его плану, Россия контролирует восток Украины, а на западе могут появиться британские и французские силы, как часть "гарантийной миссии".

В то же время США не будут направлять наземные войска на украинскую территорию, но могут участвовать в координации западных сил.

"Можно сделать так, чтобы это было похоже на то, что произошло с Берлином после Второй мировой войны, когда были русская зона, французская зона, британская зона, зона США", — сказал Келлог.

Напомним, 11 апреля издание Reuters обнародовало материал, в котором говорится о том, что Уиткофф предложил Трампу отдать России четыре украинские области.

12 апреля в Белом доме заявили, что Дональд Трамп разочарован как Украиной, так и Россией.