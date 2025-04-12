"Постійно розчаровується": у Білому домі заявили, що Трамп незадоволений і Україною, і РФ

Президент США Дональд Трамп розчарований обома сторонами російсько-української війни та хоче, щоб бойові дії якомога швидше припинились.

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Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

"Президент досить чітко дав зрозуміти, що він постійно розчаровується в обох сторонах цього конфлікту, і він хоче, щоб ці бойові дії припинилися. Він хоче, щоб війна закінчилася", — сказала Левітт.

Вона зазначила, що перебування спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа в Росії для переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним є важливим етапом дипломатичного процесу, спрямованого на припинення війни та укладення остаточного мирного договору між воюючими державами.

"Ми вважаємо, що у нас є важелі впливу в переговорах щодо укладення мирної угоди, і ми збираємося використовувати ці важелі", — наголосила Левітт.

Нагадаємо, спецпредставник Трампа Кіт Келлог запропонував поділити Україну на "зони впливу" за зразком повоєнного Берліну.

11 квітня видання Reuters оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що Віткофф запропонував Трампу віддати Росії чотири українські області.