Той, кого "усунув" Кремль від переговорів: що робитиме посланець Трампа в Україні

Трамп призначив нового спецпредставника в Києві: ним став генерал Кіт Келлог, якого усунули від переговорів через його надто "проукраїнську" позицію.

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Кіт Келлог більше не бере участі у переговорах щодо перемир'я в Україні: якщо раніше генерал виконував роль спеціального представника президента Сполучених Штатів Америки з питань російсько-української війни, то відтепер він буде працювати виключно з Києвом та президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомив президент США Дональд Трамп на своїй сторінці у мережі Truth Social 15 березня.

"Я радий повідомити вам, що генерала Кіта Келлога призначено спеціальним посланником в Україні", — написав американський лідер.

Скріншот | допис Трампа

За його словами, відтепер Кіт Келлог буде співпрацювати з Києвом та командою президента Зеленського. Трамп наголосив, що у генерала склалися "добрі стосунки" із українським керівництвом.

"Він добре їх знає, і вони мають дуже добрі робочі стосунки", — зазначив Трамп.

Кіт Келлог — проукраїнський посланець від Білого дому?

Попри свою роль спецпредставника президента США у питаннях російсько-української війни, Кіта Келлога не бачили на переговорах, які відбулися між сторонами у Саудівській Аравії. Невдовзі з'ясувалося, що його відсторонили від процесу, однак причини такого рішення та про те, хто це зробив, не повідомлялося.

14 березня з'явилася інформація про те, що Келлога відсторонили від переговорного процесу через претензії Кремля. Високопоставлений російський чиновник звинуватив генерала у тому, що той надто "проукраїнський" і що не відповідає їхнім критеріям.

Водночас перед цим від Кіта Келлога лунали заяви про те, що Україна нібито сама винна у тому, що США призупинили постачання зброї та обмін розвідувальними даними. Він заявляв про те, що Білий дім ухвалив таке рішення, аби переконати українську сторону змінити позицію та цілі щодо подальшого перебігу війни з Росією.

Нагадаємо, 15 березня Володимир Зеленський визначив склад української групи для мирних переговорів. Очолювати її буде Андрій Єрмак, як дізнавався Фокус.

14 березня Дональд Трамп заявив, що Україна "задиралася" до держави, яка набагато більша від неї. Водночас президент США нагадував про те, що має хороші сигнали щодо війни від Кремля.