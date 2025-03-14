Надто "близький" до України: Келлога відсторонили від переговорів через претензії Кремля, — ЗМІ

Росіяни не захотіли бачити спецпредставника на переговорах, назвавши його людиною "не того калібру" і звинувативши у проукраїнській позиції.

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Кіт Келлог був призначений американським президентом Дональдом Трампом спеціальним представником Державного департаменту США з питань України й Росії, довіреною особою Білого дому у регулюванні російсько-української війни, однак зрештою його ніхто не побачив на переговорах у Саудівській Аравії. За попередньою інформацією від Politico, його усунули через те, що "його роль була під великим питанням", однак 13 березня кореспонденти NBC News з'ясували, що це відбулося через претензії Кремля.

Зокрема проти участі Келлога у переговорному процесі виступив сам президент Росії Володимир Путін, як розповів журналістам неназваний російський чиновник.

"Келлог — колишній американський генерал, занадто близький до України", — зазначив він.

Також чиновник додав, що спецпредставник Трампа є людиною "не їхнього калібру" та не тим, кого шукають у РФ.

"Не така людина нашого типу, не того калібру, якого ми шукаємо", — повідомив високопосадовець.

Інформацію про те, що саме Кремль зі своєю позицією відіграв ключову роль у відстороненні Келлога від переговорного процесу, підтверджують також у Білому домі. Чиновник, ім'я якого журналісти не розкривають, розповів, що саме Росія наполягала на усуненні Келлога, наполягаючи на тому, що він під час переговорів займе українську позицію.

В офісі спецпредставника поки що ніяк не коментують цю інформацію, а на питання журналістів відмовилися відповідати.

Водночас речник Ради національної безпеки США Джеймс Хьюїтт заявляв, що Келлог продовжує залишатися "важливою частиною" команди і бере участь у переговорах із європейськими союзниками. Деталей про те, про які саме переговори в Європі йдеться, посадовець не розкривав.

Нагадаємо, раніше Фокус з'ясував, що Кіт Келлог, попри відсторонення, активно співпрацює з командою спецпосланника США на Близькому Сході Стіва Віткоффа, а також має налагоджені стосунки з командою Кремля.

13 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін готується відмовити США в укладенні тимчасового перемир'я.