Слишком "близкий" к Украине: Келлога отстранили от переговоров из-за претензий Кремля, — СМИ

Россияне не захотели видеть спецпредставителя на переговорах, назвав его человеком "не того калибра" и обвинив в проукраинской позиции.

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Кит Келлог был назначен американским президентом Дональдом Трампом специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины и России, доверенным лицом Белого дома в регулировании российско-украинской войны, однако в итоге его никто не увидел на переговорах в Саудовской Аравии. По предварительной информации от Politico, его отстранили из-за того, что "его роль была под большим вопросом", однако 13 марта корреспонденты NBC News выяснили, что это произошло из-за претензий Кремля.

В частности против участия Келлога в переговорном процессе выступил сам президент России Владимир Путин, как рассказал журналистам неназванный российский чиновник.

"Келлог — бывший американский генерал, слишком близкий к Украине", — отметил он.

Также чиновник добавил, что спецпредставитель Трампа является человеком "не их калибра" и не тем, кого ищут в РФ.

"Не такой человек нашего типа, не того калибра, которого мы ищем", — сообщил чиновник.

Информацию о том, что именно Кремль со своей позицией сыграл ключевую роль в отстранении Келлога от переговорного процесса, подтверждают также в Белом доме. Чиновник, имя которого журналисты не раскрывают, рассказал, что именно Россия настаивала на устранении Келлога, настаивая на том, что он во время переговоров займет украинскую позицию.

В офисе спецпредставителя пока никак не комментируют эту информацию, а на вопросы журналистов отказались отвечать.

В то же время спикер Совета национальной безопасности США Джеймс Хьюитт заявлял, что Келлог продолжает оставаться "важной частью" команды и участвует в переговорах с европейскими союзниками. Деталей о том, о каких именно переговорах в Европе идет речь, чиновник не раскрывал.

Напомним, ранее Фокус выяснил, что Кит Келлог, несмотря на отстранение, активно сотрудничает с командой спецпосланника США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа, а также имеет налаженные отношения с командой Кремля.

13 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин готовится отказать США в заключении временного перемирия.