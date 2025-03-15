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Зеленський визначив склад української групи для мирних переговорів: хто до неї увійшов

Президент України, Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента | Володимир Зеленський

В Україні створили переговорну групу для забезпечення переговорного процесу щодо досягнення справедливого миру. Її очолив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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Президент України Володимир Зеленський утворив офіційну делегацію для взаємодії з міжнародними партнерами, які забезпечуватимуть переговорний процес для досягнення справедливого миру. Про це йдеться у розпорядженні глави держави №14/2025-рп від 15 березня.

Згідно з документом, до делегації увійшли чотири посадовці.

  • Керівник Офісу президента Андрій Єрмак;
  • міністр закордонних справ України Андрій Сибіга;
  • міністр оборони України Рустем Умєров;
  • заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

При цьому Андрію Єрмаку, як главі делегації, за погодженням з очільником зовнішньополітичного відомства, дозволяється вносити зміни до складу представництва.

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Також, для забезпечення роботи делегації, її глава може залучати працівників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, наукових радників та експертів.

Делегація України в Саудівській Аравії Fullscreen
Делегація України в Саудівській Аравії
Фото: Андрій Єрмак / Telegram

Варто зазначити, що саме цей склад представляв Україну на переговорах з американською стороною в Саудівській Аравії.

Нагадаємо, 11 березня в Саудівській Аравії Україна погодилась на пропозицію США щодо 30-денного перемир'я. Після цього у Москву полетів спецпредставник Трампа Стів Віткофф, який мав поінформувати Кремль про деталі перемовин.

13 березня, перед зустріччю з Віткоффом, президент Росії Володимир Путін озвучив свою позицію щодо 30-денного перемир'я.

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