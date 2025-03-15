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Политика Российско-украинская война Переговоры по прекращению войны

Зеленский определил состав украинской группы для мирных переговоров: кто в нее вошел

Президент Украины, Владимир Зеленский
Фото: Офис президента | Владимир Зеленский

В Украине создали переговорную группу для обеспечения переговорного процесса по достижению справедливого мира. Ее возглавил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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Президент Украины Владимир Зеленский создал официальную делегацию для взаимодействия с международными партнерами, которые будут обеспечивать переговорный процесс для достижения справедливого мира. Об этом говорится в распоряжении главы государства №14/2025-рп от 15 марта.

Согласно документу, в делегацию вошли четыре должностных лица.

  • Руководитель Офиса президента Андрей Ермак;
  • министр иностранных дел Украины Андрей Сибига;
  • министр обороны Украины Рустем Умеров;
  • заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.

При этом Андрею Ермаку, как главе делегации, по согласованию с главой внешнеполитического ведомства, разрешается вносить изменения в состав представительства.

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Также, для обеспечения работы делегации, ее глава может привлекать работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций по согласованию с их руководителями, научных советников и экспертов.

Делегация Украины в Саудовской Аравии Fullscreen
Делегация Украины в Саудовской Аравии
Фото: Андрей Ермак / Telegram

Стоит отметить, что именно этот состав представлял Украину на переговорах с американской стороной в Саудовской Аравии.

Напомним, 11 марта в Саудовской Аравии Украина согласилась на предложение США о 30-дневном перемирии. После этого в Москву полетел спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, который должен был проинформировать Кремль о деталях переговоров.

13 марта, перед встречей с Уиткоффом, президент России Владимир Путин озвучил свою позицию относительно 30-дневного перемирия.

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