Зеленский определил состав украинской группы для мирных переговоров: кто в нее вошел

В Украине создали переговорную группу для обеспечения переговорного процесса по достижению справедливого мира. Ее возглавил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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Президент Украины Владимир Зеленский создал официальную делегацию для взаимодействия с международными партнерами, которые будут обеспечивать переговорный процесс для достижения справедливого мира. Об этом говорится в распоряжении главы государства №14/2025-рп от 15 марта.

Согласно документу, в делегацию вошли четыре должностных лица.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак;

министр иностранных дел Украины Андрей Сибига;

министр обороны Украины Рустем Умеров;

заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.

При этом Андрею Ермаку, как главе делегации, по согласованию с главой внешнеполитического ведомства, разрешается вносить изменения в состав представительства.

Также, для обеспечения работы делегации, ее глава может привлекать работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций по согласованию с их руководителями, научных советников и экспертов.

Делегация Украины в Саудовской Аравии Фото: Андрей Ермак / Telegram

Стоит отметить, что именно этот состав представлял Украину на переговорах с американской стороной в Саудовской Аравии.

Напомним, 11 марта в Саудовской Аравии Украина согласилась на предложение США о 30-дневном перемирии. После этого в Москву полетел спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, который должен был проинформировать Кремль о деталях переговоров.

13 марта, перед встречей с Уиткоффом, президент России Владимир Путин озвучил свою позицию относительно 30-дневного перемирия.