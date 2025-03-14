Украина формирует команду для разработки алгоритма контроля 30-дневного перемирия, — Сибига (видео)

Министр отметил необходимость быть готовыми во избежание возможных провокаций со стороны РФ, поскольку у Украины есть негативный опыт в рамках минского процесса — тогда Россия неоднократно нарушала режимы прекращения огня.

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Украина начала формирование национальной команды, которая будет работать над алгоритмами действий для контроля возможного 30-дневного перемирия. Это очень сложный процесс, сообщил глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с австрийской коллегой Беате Майнль-Райзингер в Киеве в пятницу.

Андрей Сибига о формировании команды с 15:42

"Украина чрезвычайно ответственно относится к своим решениям. Сразу после возвращения из Джидды переговорная команда доложила президенту Зеленскому о результатах встречи с американской стороной, с соответствующими предложениями по дальнейшему развитию. Мы уже сейчас фактически приступили к формированию национальной команды, которая будет разрабатывать соответствующие алгоритмы действий для надлежащего контроля возможного перемирия. Это очень сложный процесс", — рассказал Андрей Сибига.

Глава МИД напомнил, что на сегодня линия фронта с ежедневными боями составляет более 1300 километров и подчеркнул, что Украина имеет негативный опыт в рамках минского процесса — тогда Россией неоднократно нарушались режимы прекращения огня. Министр подчеркнул необходимость быть готовыми во избежание возможных провокаций со стороны Российской Федерации.

"Поэтому сейчас будет все направлено, чтобы украинская сторона была готова с соответствующими командами, с соответствующими наработками, модальностями. Имею в виду, в том числе, будущее видение относительно договоренности или плана действий для достижения справедливого мира для Украины. Безусловно, параметров и объема пакета гарантий безопасности для Украины. Поэтому эта работа уже ведется, и команда активно над этим работает", — сообщил он.

Напомним, после встречи в Джидде 11 марта официальный Киев согласился на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на аналогичный шаг. Вероятно, президент Российской Федерации Владимир Путин согласится на это, однако он может попытаться затянуть сроки согласования прекращения огня, чтобы убедиться, что в соглашение будут включены условия Кремля.