Україна формує команду для розробки алгоритму контролю 30-денного перемир'я, — Сибіга (відео)

Міністр наголосив на необхідності бути готовими для уникнення можливих провокацій з боку РФ, оскільки в України є негативний досвід у межах мінського процесу — тоді Росія неодноразово порушувала режими припинення вогню.

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Україна розпочала формування національної команди, яка працюватиме над алгоритмами дій для контролю можливого 30-денного перемир'я. Це дуже складний процес, повідомив голова Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга на спільній пресконференції з австрійською колегою Беате Майнль-Райзінгер у Києві в п’ятницю.

Андрій Сибіга про формування команди з 15:42

"Україна надзвичайно відповідально ставиться до своїх рішень. Одразу після повернення з Джидди переговорна команда доповіла президенту Зеленському щодо результатів зустрічі з американською стороною, з відповідними пропозиціями щодо подальшого розвитку. Ми вже зараз фактично приступили до формування національної команди, яка розроблятиме відповідні алгоритми дій для належного контролю можливого перемир'я. Це надзвичайно складний процес", — розповів Андрій Сибіга.

Глава МЗС нагадав, що на сьогодні лінія фронту зі щоденними боями становить понад 1300 кілометрів та підкреслив, що Україна має негативний досвід в рамках мінського процесу — тоді Росією неодноразово порушувалися режими припинення вогню. Міністр наголосив на необхідності бути готовими для уникнення можливих провокацій з боку Російської Федерації.

"Тому зараз буде все спрямовано, щоб українська сторона була готова з відповідними командами, з відповідними напрацюваннями, модальностями. Маю на увазі, в тому числі, майбутнього бачення щодо домовленості чи плану дій для досягнення справедливого миру для України. Безумовно, параметрів та обсягу пакета безпекових гарантій для України. Тому ця робота вже ведеться, і команда активно над цим працює", — повідомив він.

Нагадаємо, після зустрічі у Джидді 11 березня офіційний Київ погодився на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на аналогічний крок. Імовірно, президент Російської Федерації Володимир Путін погодиться на це, однак він може спробувати затягнути терміни погодження припинення вогню, щоб переконатися, що до угоди будуть включені умови Кремля.