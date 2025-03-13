Без НАТО, оружия и двух областей: какими будут требования Путина для 30-дневного перемирия

Перед тем как согласиться на 30-дневное перемирие, Кремль может выдвинуть новые условия Украине. Фокус выяснил, на чем может настаивать Путин и какую роль в этом играет Дональд Трамп.

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Украина уже дала свое согласие на перемирие на 30 дней с РФ, теперь ожидается следующий шаг от российского президента. Вероятно Путин согласится, однако он может попытаться затянуть сроки согласования прекращения огня, чтобы убедиться, что в соглашение будут включены условия Кремля.

Bloomberg со ссылкой на собственные анонимные источники пишет, что соглашение между Вашингтоном и Киевом создает для Путина дилемму, потому что не учитывает требования, которые Россия выдвигала ранее для прекращения боевых действий. Один из приближенных к Кремлю людей сказал, что российская сторона может требовать прекращения поставок оружия в Украину как одно из условий перемирия.

Фокус вместе с политическими экспертами разбирает возможные требования Кремля к Украине и Трампу и вероятность их согласования.

Украина и Европа без НАТО и оружия

По мнению политолога Игоря Рейтеровича, Путин может выдвигать требования, которые касаются не только Украины, но и общего присутствия США в Европе. Например:

Сокращение военного присутствия США на восточном фланге НАТО. Это означает уменьшение количества американских солдат и техники.

Это означает уменьшение количества американских солдат и техники. Ограничение ядерных вооружений в Европе. Россия может потребовать сокращения стратегического потенциала США, который защищает европейские страны.

Россия может потребовать сокращения стратегического потенциала США, который защищает европейские страны. Прекращение военной помощи Украине. Прямое давление на Вашингтон с требованием прекратить поставки оружия, что уже звучало через отдельные медиа.

Прямое давление на Вашингтон с требованием прекратить поставки оружия, что уже звучало через отдельные медиа. Ограничение военных контрактов США с третьими странами. Москва может потребовать от Вашингтона сокращения сотрудничества с партнерами, которые передают оружие Украине.

"Любые подобные действия будут выглядеть как демонстрация слабости США, что противоречит имиджу Трампа. Однако он может подать это не как уступку России, а как часть своей политики. Например, сокращение военного присутствия может быть оформлено как "всеобщая ротация", которую он сам инициировал. Возможный сценарий: часть войск выведут из Германии, но перебросят в Венгрию. Такие идеи уже обсуждались", — говорит Фокусу Рейтерович.

Политолог Олег Постернак считает, что Путин может требовать, чтобы Украина заранее согласилась на определенные условия будущего мирного соглашения. Но сейчас вопрос стоит не в мирном соглашении, а лишь в прекращении огня, то есть остановке активной фазы войны, к чему стремятся и Трамп, и Украина.

"Для Путина это невыгодно, поэтому он, скорее всего, потребует от Украины предварительного признания определенных условий, в частности отказа от вступления в НАТО, возможных изменений в Конституции относительно этого, а также запрета на размещение европейских сил безопасности, даже если они не будут под флагом НАТО. Кроме того, Россия может потребовать признания Украиной оккупированных территорий как российских. Самый острый вопрос — контроль над Запорожской и Херсонской областями, поскольку они официально остаются украинскими, но Путин уже закрепил их в своих документах как российские. Как это будет решено дипломатически — пока непонятно, но Россия будет настаивать на этих требованиях. В перспективе они могут меняться в зависимости от хода переговоров", — говорит Фокусу Постернак.

Что касается Трампа, пока трудно предсказать, как именно он будет реагировать на российские требования. Возможно, он будет пытаться понять, готова ли Украина пойти на определенные уступки или найти компромиссный вариант. Также, считает Постернак, он может оказать давление на Киев через сокращение военной помощи, ограничение обмена разведданными или даже ослабление санкций против России, используя это как рычаги влияния.

Требования Путина: на что пойдет Трамп

Если Украина не пойдет на требования России, как будет действовать Дональд Трамп? На какие рычаги давить чтобы все же завершить войну? и вот тут мнения политических экспертов разделились.

Игорь Рейтерович считает, что американский президент может "психануть" если Путин начнет завышать ставки. В таком случае Трамп усилит поддержку Украины, введет более жесткие санкции против России а также расширит сотрудничество США с европейскими партнерами.

"У него есть все рычаги для нанесения серьезного удара по России, даже значительно быстрее и жестче, чем это делала администрация Байдена. Но вопрос в том, будет ли у него политическая воля это сделать. Сейчас Трамп не демонстрирует желания действовать жестко в отношении России. Он боится эскалации до ядерного уровня, поэтому, вероятно, будет избегать радикальных шагов. Но если ситуация изменится, у него есть все инструменты для серьезного давления на Кремль", — говорит Рейтерович.

В свою очередь Олег Постернак считает, что наоборот, Трамп, скорее всего, будет внимательнее относиться к требованиям России и пытаться найти вариант, который будет для нее максимально приемлемым. То есть давить будет именно на Украину и заставлять ее пойти на требования Кремля.

"Сейчас геополитические интересы США заключаются в скорейшем взаимопонимании с Россией, чтобы реализовать другие стратегические цели Трампа на международной арене", — говорит Постернак.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассказал о делегации представителей Белого дома, которые летят в Российскую Федерацию с предложением 30-дневного перемирия. Вице-президент Джей Ди Вэнс добавил, что с Кремлем говорят по телефону и лично. Кроме перемирия, Трамп также коснулся знаменательного события, которое произойдет 2 апреля. Заявления главы Белого дома прозвучали во время встречи с премьер-министром Ирландии Мишелем Мартином, которым как раз прибыл в Овальный кабинет.

Также, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио заявил, что 30-дневное перемирие между Украиной и Россией может начаться в течение дней, если россияне согласятся на это предложение.