Тот, кого "отстранил" Кремль от переговоров: что будет делать посланник Трампа в Украине

Трамп назначил нового спецпредставителя в Киеве: им стал генерал Кит Келлог, которого отстранили от переговоров из-за его слишком "проукраинской" позиции.

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Кит Келлог больше не участвует в переговорах о перемирии в Украине: если раньше генерал выполнял роль специального представителя президента Соединенных Штатов Америки по вопросам российско-украинской войны, то отныне он будет работать исключительно с Киевом и президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в сети Truth Social 15 марта.

"Я рад сообщить вам, что генерал Кит Келлог назначен специальным посланником в Украине", — написал американский лидер.

Скриншот | сообщение Трампа

По его словам, отныне Кит Келлог будет сотрудничать с Киевом и командой президента Зеленского. Трамп отметил, что у генерала сложились "хорошие отношения" с украинским руководством.

"Он хорошо их знает, и они имеют очень хорошие рабочие отношения", — отметил Трамп.

Кит Келлог — проукраинский посланник от Белого дома?

Несмотря на свою роль спецпредставителя президента США в вопросах российско-украинской войны, Кита Келлога не видели на переговорах, которые состоялись между сторонами в Саудовской Аравии. Вскоре выяснилось, что его отстранили от процесса, однако причины такого решения и о том, кто это сделал, не сообщалось.

14 марта появилась информация о том, что Келлога отстранили от переговорного процесса из-за претензий Кремля. Высокопоставленный российский чиновник обвинил генерала в том, что тот слишком "проукраинский" и не соответствует их критериям.

В то же время перед этим от Кита Келлога звучали заявления о том, что Украина якобы сама виновата в том, что США приостановили поставки оружия и обмен разведывательными данными. Он заявлял о том, что Белый дом принял такое решение, чтобы убедить украинскую сторону изменить позицию и цели относительно дальнейшего хода войны с Россией.

Напомним, 15 марта Владимир Зеленский определил состав украинской группы для мирных переговоров. Возглавлять ее будет Андрей Ермак, как узнавал Фокус.

14 марта Дональд Трамп заявил, что Украина "задиралась" к государству, которое намного больше нее. В то же время президент США напоминал о том, что имеет хорошие сигналы о войне от Кремля.