"Гальмує зусилля": Путін заважає Трампу домогтися тривалого мирного врегулювання в Україні, — ISW

Аналітики підкреслили, що офіційні заяви Кремля розпливчасті, передбачають вимоги до припинення вогню, які не згадуються ні в офіційних заявах США, ні України, і залишають місце для розбіжностей між сторонами.

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Президент Росії Володимир Путін заважає президенту США Дональду Трампу забезпечити тривале та стабільне мирне врегулювання в Україні. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Наполегливе зволікання та непоступливість Путіна гальмують зусилля Трампа забезпечити тривале та стабільне мирне врегулювання", — йдеться у звіті.

Аналітики пояснили, що у звітах США щодо зустрічі з російською та українською делегаціями зазначається, що Трамп "вимагає припинити вбивства з обох сторін" у війні "як необхідний крок до досягнення міцного мирного врегулювання" — ймовірно, маючи на увазі безумовне 30-денне загальне припинення вогню на лінії фронту, про яке Трамп і Зеленський уже домовилися, але Путін відхилив 18 березня.

Крім того, Кремль заявив, що не виконуватиме узгоджене припинення вогню в Чорному морі, доки Сполучені Штати не знімуть санкції з деяких державних банків та інших невизначених фінансових організацій, залучених до міжнародної торгівлі продуктами харчування та добривами.

"В офіційній заяві кремля розпливчасто йдеться про конкретні санкції та обмеження, які кремль вимагає від Заходу попередньо скасувати, а також про конкретні залучені фінансові організації та компанії. У заяві кремля також не зазначено суб’єктів, які будуть інтерпретувати параметри цих обмежень, контролювати зняття цих обмежень і перевіряти дотримання всіма сторонами", — підкреслили в ISW.

Там також наголосили, що офіційні заяви Кремля розпливчасті, передбачають вимоги до припинення вогню, які не згадуються ні в офіційних заявах Сполучених Штатів, ні України, і залишають місце для розбіжностей між сторонами, які будуть залучені до тлумачення угод, зняття санкцій і моніторингу можливих порушень.

Нагадаємо, 25 березня розвідка США повідомила, що Росія та Україна оберуть довгу війну замість "поганої" мирної угоди.

20 березня стало відомо, що РФ вимагає від США припинити постачати Україні озброєння і розвіддані.