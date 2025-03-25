Росія та Україна оберуть довгу війну замість "поганої" мирної угоди, — розвідка США

Розвиток ситуації на полі бою дозволяє РФ проявити "стратегічне терпіння". Україна прагне отримати гарантії безпеки від Заходу, розуміючи всі ризики затяжної війни, впевнені американські розвідники.

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Україна і Росія показують готовність до часткового припинення вогню, але сторони вважають, що ризиків від затяжної війни менше, ніж від поганої мирної угоди. Про це йдеться в останній оцінці військової ситуації від Національної розвідки США, з якою ознайомилося агентство Bloomberg.

Адміністрація президента США Дональда Трампа прагне досягти повного припинення вогню до 20 квітня, але українські та європейські чиновники визнали цей план надмірно амбітним з огляду на бажання президента РФ Володимира Путіна затягнути переговори.

За даними Білого дому, Росія і Україна домовилися про припинення вогню для захисту цивільного судноплавства в Чорному морі і про розробку заходів щодо заборони ударів по енергетичних об'єктах.

Згідно з оцінками розвідки, позитивні тенденції на полі бою для РФ дають змогу Путіну проявити "стратегічне терпіння". Для України поступка територією або нейтралітетом без істотних гарантій безпеки від Заходу може викликати негативну реакцію і майбутню нестабільність усередині суспільства.

Проте Путін і президент України Володимир Зеленський розуміють ризики затяжної війни. Російська економіка падатиме, також відкривається ймовірність небажаної ескалації із Заходом. Зеленський зі свого боку бачить неясне майбутнє військової допомоги США і ЄС.

ЗС РФ зберігають динаміку на полі бою, війна на виснаження грає на руку Москві і призведе до поступового, але неухильного ослаблення позицій Києва, незалежно від будь-яких спроб США або союзників нав'язати РФ вищі витрати, йдеться в доповіді.

Розвідувальне співтовариство США бачить ризик того, що РФ може вдатися до використання ядерної зброї.

Нагадаємо, Зеленський після переговорів делегацій України та США 25 березня заявив, що Київ не обговорює територіальні питання. Росія не прагне до миру, упевнений він.

Москва заявила, що домовленості про встановлення перемир'я в Чорному морі діятимуть тільки після зняття санкцій з "Россельхозбанка" та інших фінорганізацій.