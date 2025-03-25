Россия и Украина выберут длительную войну вместо "плохой" мирной сделки, – разведка США

Развитие ситуации на поле боя позволяет РФ проявить "стратегическое терпение". Украина стремится получить гарантии безопасности от Запада, понимая все риски затяжной войны, уверены американские разведчики.

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Украина и Россия показывают готовность к частичному прекращению огня, но стороны считают, что рисков от затяжной войны меньше, чем от плохой мирной сделки. Об этом сказано в последней оценке военной ситуации от Национальной разведки США, с которым ознакомилось агентство Bloomberg.

Администрация президента США Дональда Трампа стремится достичь полного прекращения огня к 20 апреля, но украинские и европейские чиновники сочли данный план чрезмерно амбициозным, учитывая желание президента РФ Владимира Путина затянуть переговоры.

По данным Белого дома, Россия и Украина договорились о прекращения огня для защиты гражданского судоходства в Черном море и о разработке мер по запрету ударов по энергетическим объектам.

Согласно оценкам разведки, позитивные тенденции на поле боя для РФ позволяют Путину проявить "стратегическое терпение". Для Украины уступка территории или нейтралитета без существенных гарантий безопасности от Запада может вызвать негативную реакцию и будущую нестабильность внутри общества.

Тем не менее Путин и президент Украины Владимир Зеленский понимают риски затяжной войны. Российская экономика будет падать, также открывается вероятность нежелательной эскалации с Западом. Зеленский со своей стороны видит неясное будущее военной помощи США и ЕС.

ВС РФ сохраняют динамику на поле боя, война на истощение играет на руку Москве и приведет к постепенному, но неуклонному ослаблению позиций Киева, независимо от любых попыток США или союзников навязать РФ более высокие издержки, говорится в докладе.

Разведывательное сообщество США видит риск того, что РФ может прибегнуть к использованию ядерного оружия.

Напомним, Зеленский после переговоров делегаций Украины и США 25 марта заявил, что Киев не обсуждает территориальные вопросы. Россия не стремится к миру, уверен он.

Москва заявила, что договоренности об установлении перемирия в Черном море будут действовать только после снятия санкций с "Россельхозбанка" и других финорганизаций.