РФ хочет захватить Херсон и Запорожье: Зеленский расказал, пойдет ли Украина на компромисс (видео)

Выдвигая Украине территориальные претензии, Россия не стремится к миру и хочет сорвать любые договоренности. Украина готова прекратить огонь в небе, на море и обстрелы энергообъектов, заявил Владимир Зеленский.

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Украина не обсуждает вопросы принадлежности своих территорий, несмотря на желание России захватить Херсон и Запорожье. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по результатам переговоров делегаций Украины и США в Джидде 25 марта.

Украина готова ко всем сценариям, заявил Владимир Зеленский

"Вопросов территорий нет, поэтому все равно, о чем они [россияне] говорят. Мы с вами должны идти по нашей стратегии", — коротко заметил глава государства.

По словам Зеленского, какими бы ни были решения по введению режима прекращения огня, они приняты в стратегии Украины. Россия не стремится к миру и пытается сорвать любые мирные договоренности, добавляет президент.

"Когда они начинают выкручивать, что не полное прекращение, а частичное. Не в этой области, а в этом регионе — все равно, это проигрыш для того, кто действительно хочет продолжать войну", — сказал он.

Украина готова ко всем сценариям — прекращение огня в небе, на море или остановка обстрелов энергообъектов, продолжил он.

"Мы свою работу сделали. Далее американская сторона мониторит. Если русские нарушат, у нас будут вопросы к партнерам и президенту США Дональду Трампу. Вот доказательства, просим давление, санкции, оружие и так далее", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, по итогам переговоров в Эр-Рияде США и Россия согласовали прекращение ударов по энергетической инфраструктуре и договорились о безопасном судоходстве в Черном море.

Замглавы оборонного комитета Совета Федерации России Владимир Чижов заявлял, что РФ и США не приняли заявление после переговоров в Эр-Рияде из-за Украины. В то же время посол Украины в США Оксана Маркарова сказала, что украинская сторона полностью поддерживает инициативу о полном прекращении огня.