РФ хоче захопити Херсон і Запоріжжя: Зеленський розповів, чи піде Україна на компроміс (відео)

Висуваючи Україні територіальні претензії, Росія не прагне миру і хоче зірвати будь-які домовленості. Україна готова припинити вогонь у небі, на морі та обстріли енергооб'єктів, заявив Володимир Зеленський.

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Україна не обговорює питання приналежності своїх територій, незважаючи на бажання Росії захопити Херсон і Запоріжжя. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції за результатами переговорів делегацій України та США в Джидді 25 березня.

Україна готова до всіх сценаріїв, заявив Володимир Зеленський

"Питань територій немає, тому все одно, про що вони [росіяни] говорять. Ми з вами маємо йти за нашою стратегією", — коротко зауважив глава держави.

За словами Зеленського, якими б не були рішення щодо запровадження режиму припинення вогню, їх ухвалено в стратегії України. Росія не прагне миру і намагається зірвати будь-які мирні домовленості, додає президент.

"Коли вони починають викручувати, що не повне припинення, а часткове. Не в цій області, а в цьому регіоні — все одно, це програш для того, хто дійсно хоче продовжувати війну", — сказав він.

Україна готова до всіх сценаріїв — припинення вогню в небі, на морі або зупинка обстрілів енергооб'єктів, продовжив він.

"Ми свою роботу зробили. Далі американська сторона моніторить. Якщо росіяни порушать, у нас будуть питання до партнерів і президента США Дональда Трампа. Ось докази, просимо тиск, санкції, зброю тощо", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, за підсумками переговорів в Ер-Ріяді США і Росія погодили припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та домовилися про безпечне судноплавство в Чорному морі.

Заступник голови оборонного комітету Ради Федерації Росії Володимир Чижов заявляв, що РФ і США не ухвалили заяву після переговорів в Ер-Ріяді через Україну. Водночас посол України в США Оксана Маркарова сказала, що українська сторона повністю підтримує ініціативу про повне припинення вогню.